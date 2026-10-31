A Juventus enfrenta o Napoli, neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Italiano, em um duelo que carrega diversos números e estatísticas que chamam a atenção.

De acordo com a rede "Opta", especializada em estatísticas, o Napoli venceu 5 das últimas 8 partidas que disputou diante da Juventus no Campeonato Italiano, contra um empate e duas derrotas, mas perdeu o último confronto pelo placar de 0 a 3, no dia 25 de janeiro.

A última vez em que o clube do sul sofreu duas derrotas consecutivas diante da Juventus na competição foi entre setembro de 2018 e agosto de 2019, quando perdeu 3 partidas seguidas.

A Juventus venceu 11 das últimas 15 partidas em que recebeu o Napoli no Campeonato Italiano, além de ter saído com o gol intacto nos últimos 3 confrontos em seu estádio diante do clube do sul.

Próximas partidas JUV Campeonato Italiano 14:45 NAP Assistir

A última vez em que a Juventus conseguiu manter o gol intacto por um número maior de partidas consecutivas em casa diante desse adversário foi entre maio de 1982 e dezembro de 1984, quando conseguiu o feito em 4 partidas, sob o comando do técnico Giovanni Trapattoni.

O Napoli não perdeu em 4 das últimas 5 partidas diante da Juventus durante o turno de ida dos confrontos entre eles no Campeonato Italiano, conquistando 3 vitórias e um empate, depois de ter sofrido 8 derrotas em 9 partidas anteriores desse tipo, contra uma vitória.

A Juventus somou uma média de apenas 1,3 ponto por partida em seu estádio no Campeonato Italiano desde o início de maio, depois de conquistar duas vitórias e dois empates e sofrer duas derrotas durante aquele período, uma delas na última partida que disputou em casa diante da Lazio, que terminou com a derrota por 0 a 3.

A última vez em que a Juventus sofreu duas derrotas consecutivas em seu estádio no campeonato foi em março de 2011, sob o comando do técnico Luigi Delneri.

O Napoli não repetiu o mesmo resultado em nenhuma de suas sete últimas partidas no Campeonato Italiano, alternando entre 3 vitórias, dois empates e duas derrotas.

Ainda assim, o Napoli conseguiu marcar pelo menos 3 gols em 3 das últimas 4 partidas na competição, o mesmo número que havia alcançado durante suas 31 partidas anteriores somadas.

A derrota diante do Genoa na rodada passada foi a terceira derrota da Juventus no Campeonato Italiano nesta temporada, contra 4 vitórias e dois empates.

Nos últimos 35 anos, a Juventus marcou 4 derrotas em suas primeiras 10 partidas em uma única temporada da competição apenas uma vez, e foi na temporada 2015-2016, que terminou com a conquista do título.

Apesar de o Napoli ter conseguido marcar o gol de abertura em 7 de suas nove partidas no Campeonato Italiano nesta temporada, igualando Milan e Frosinone, e ficando a apenas uma partida atrás da Lazio, dona do maior número com 8 partidas, a equipe desperdiçou 7 pontos depois de estar em vantagem no placar durante a temporada 2026-2027.

A última vez em que a equipe desperdiçou mais pontos durante suas primeiras 10 partidas em uma única temporada no campeonato foi na temporada 2010-2011, quando perdeu 9 pontos.

Massimiliano Allegri ocupa a segunda posição entre os técnicos que mais comandaram a Juventus em partidas do Campeonato Italiano, depois de ter disputado 302 partidas com o clube, atrás de Giovanni Trapattoni, que lidera a lista com 402 partidas.

Em contrapartida, o atual técnico do Napoli conquistou apenas uma vitória nas últimas 7 partidas que disputou diante da Juventus na primeira divisão, contra 3 empates e 3 derrotas, sendo que os últimos dois confrontos entre as partes terminaram com empate sem gols.

Randal Kolo Muani, atacante da Juventus, não marcou nenhum gol apesar de ter disputado 359 minutos nos estádios que receberam as partidas de seu time no Campeonato Italiano nesta temporada, sendo o quarto atacante que mais disputou minutos em casa sem marcar, atrás de Giovanni Simeone (395 minutos), Franco Mastantuono (383 minutos) e Lassana Diarra (381 minutos).

Além disso, Kolo Muani conseguiu balançar as redes apenas uma vez em suas últimas 21 finalizações no estádio de seu time na primeira divisão italiana, incluindo a temporada passada, que ele passou na Itália.

Rasmus Højlund marcou seus primeiros dois gols no Campeonato Italiano no dia 7 de dezembro de 2025, diante da Juventus.

O atacante do Napoli tem 24 gols na competição, e ninguém marcou mais gols do que ele desde sua estreia na temporada 2022-2023, e antes de completar seus 24 anos, exceto Khvicha Kvaratskhelia, com 28 gols, e Matías Soulé, com 26 gols.