O jovem jogador da seleção Finn van Breemen conseguiu uma excelente transferência após passar por muitos contratempos

Finn van Breemen jogará pelo FC Famalicão nas próximas quatro temporadas. De acordo com a revista Voetbal International, o quinto colocado do campeonato português pagará 1,5 milhão de euros ao FC Basel pelo zagueiro de 23 anos.

Nascido em Pijnacker, Van Breemen tem 1,93 metro de altura e é canhoto, o que lhe confere um perfil interessante.

O ADO Den Haag vendeu o zagueiro fisicamente forte ao Basel em 2023, após apenas 22 partidas oficiais, por 1 milhão de euros.

Posteriormente, Van Breemen tornou-se jogador da seleção juvenil holandesa. Após seu bom início na Suíça, o zagueiro sofreu uma lesão grave.

Com isso, o total de Van Breemen ficou em 52 partidas oficiais, 3 gols e 4 assistências pelo Basel.

Van Breemen poderia ter sido uma boa opção para clubes da VriendenLoterij Eredivisie, mas optou pela Liga Portugal.

No Famalicão, Van Breemen será o sucessor de Justin de Haas. O jogador de 26 anos, natural de Zaandam, parte sem custos de transferência para o Valencia.