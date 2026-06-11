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Finn van BreemenImago
Wessel Antes

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O jovem jogador da seleção Finn van Breemen conseguiu uma excelente transferência após passar por muitos contratempos

Mercado da bola
Basel
Famalicão
Den Haag
Netherlands U21
F. van Breemen

Finn van Breemen jogará pelo FC Famalicão nas próximas quatro temporadas. De acordo com a revista Voetbal International, o quinto colocado do campeonato português pagará 1,5 milhão de euros ao FC Basel pelo zagueiro de 23 anos.

Nascido em Pijnacker, Van Breemen tem 1,93 metro de altura e é canhoto, o que lhe confere um perfil interessante. 

O ADO Den Haag vendeu o zagueiro fisicamente forte ao Basel em 2023, após apenas 22 partidas oficiais, por 1 milhão de euros.

Posteriormente, Van Breemen tornou-se jogador da seleção juvenil holandesa. Após seu bom início na Suíça, o zagueiro sofreu uma lesão grave.

Com isso, o total de Van Breemen ficou em 52 partidas oficiais, 3 gols e 4 assistências pelo Basel.

Van Breemen poderia ter sido uma boa opção para clubes da VriendenLoterij Eredivisie, mas optou pela Liga Portugal.

No Famalicão, Van Breemen será o sucessor de Justin de Haas. O jogador de 26 anos, natural de Zaandam, parte sem custos de transferência para o Valencia.

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