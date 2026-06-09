O jornal "De Telegraaf" sob fogo cruzado: boato sobre o Feyenoord e Lutsharel Geertruida parece ser falso

Marcel van der Kraan, jornalista do De Telegraaf, está sendo criticado pelos torcedores do Feyenoord. Nas redes sociais, questiona-se um boato que ele divulgou na segunda-feira.

Segundo Van der Kraan, Geertruida (RB Leipzig) estaria aberta a um retorno ao Feyenoord. Isso teria sido discutido no domingo, após o término do torneio internacional juvenil de Van Persie em Maassluis.

Uma condição importante era, segundo Van der Kraan, que Van Persie continuasse como técnico do Feyenoord na próxima temporada. Geertruida só teria ficado sabendo, no caminho de volta, quando a grande notícia veio a público, que Van Persie havia sido demitido.

Uma reconstituição publicada na terça-feira de manhã no Algemeen Dagblad torna toda essa história extremamente improvável: segundo o jornal matutino, Devy Rigaux e Robert Eenhoorn já haviam demitido Van Persie na sexta-feira de manhã.

“No complexo de treinamento 1908, Rigaux é o mensageiro. O belga de 38 anos está há exatamente uma semana no Feyenoord, quer seguir em frente e, aos seus olhos, a demissão de Van Persie faz parte disso. O belga diz a Van Persie, em termos tranquilos, que seu contrato — que ainda tem mais uma temporada — será rescindido ainda neste fim de semana. Eenhoorn deixa principalmente o jovem belga falar, mas transmite a ideia de que foi tomada uma decisão ponderada e amplamente apoiada”, escreve Gouka. Portanto, é quase inimaginável que Van Persie tenha abordado sua ex-companheira de equipe Geertruida.

Van Hanegem

Anteriormente, Willem van Hanegem já havia se manifestado criticamente em seu próprio podcast sobre a relação entre o técnico do Feyenoord e esse jornalista de Maassluis. “Van der Kraan e Van Persie se conhecem bem há anos. Eles se encontram em casa um do outro e, fora do futebol, se veem com frequência.”

“Ele acompanha o Feyenoord há muito tempo para o De Telegraaf, mas, nesse período, nunca escreveu nada crítico sobre Van Persie. Isso é grave, mas já sabemos disso há algum tempo. Ele fica irritado quando outros jornalistas dizem a verdade e, em seguida, se afasta disso. Na verdade, ele acaba mentindo. Não suporto isso, porque parece haver interesses envolvidos”, afirmou Van Hanegem.