O jornal De Telegraaf sabe exatamente por que Dennis te Kloese está deixando o Feyenoord de repente

Marcel van der Kraan, chefe da redação esportiva do De Telegraaf, explicou no podcast Kick-off por que Dennis te Kloese está deixando o cargo de diretor geral e técnico do Feyenoord.

Na tarde de quinta-feira, a notícia da saída de Te Kloese veio à tona de repente. O diretor vai assinar contrato com o CF Monterrey, no México. O país onde ele já havia trabalhado anteriormente.

“Ele tirou suas conclusões. Acho que isso vem principalmente do próprio Dennis”, começa Van der Kraan no podcast de futebol do jornal.

“Há vários motivos pelos quais ele está saindo neste verão. Ele fez o seu trabalho. Com altos e baixos. Todos concordamos nisso. Também aconteceram algumas coisas na sua vida pessoal”, continua ele.

“Acho que isso foi a gota d’água. Essas ameaças (dos torcedores do Feyenoord, nota do editor) e o fato de ele ter tido segurança por um tempo.”

“Ele chegou a não poder ir a um ou dois jogos porque a situação era muito ameaçadora. Sim, ele também tem família. Ele mora na vizinhança. Isso teve impacto”, conclui.

Van der Kraan já sabe quem vai assumir o cargo de diretor técnico no De Kuip. “Kees van Wonderen vai chegar. Ele ainda precisa dar o seu aval, mas já pode anotar isso.”