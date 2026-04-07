O jornal De Telegraaf não poupa críticas ao jogador do Ajax após sua participação em um podcast

Mike Verweij se pronunciou em termos contundentes sobre a participação de Alex Kroes no podcast de Kale & Kokkie. No podcast “Kick-off” do De Telegraaf, o observador do Ajax afirma que o ex-diretor técnico estava mais preocupado em limpar a própria imagem.

Kroes participou recentemente do podcast para relembrar sua passagem por Amsterdã. Lá, ele admitiu, entre outras coisas, que a orientação de Raúl Moro não ocorreu da melhor maneira possível. Ao mesmo tempo, ele apontou problemas de idioma do espanhol, que, segundo ele, não falava inglês o suficiente para se adaptar rapidamente.

Verweij rejeita categoricamente esse argumento e vê um problema muito maior dentro do clube. “Na minha opinião, o grande problema é simplesmente que o Ajax fez o recrutamento em Madurodam. Eles trouxeram jogadores que são baixos e ágeis, mas não são o tipo de jogador com o qual você realmente vai longe.”

O jornalista também destaca o papel do técnico John Heitinga no início da temporada. “Ele não conhecia esses jogadores de jeito nenhum e, na minha opinião, percebeu muito rapidamente: é só isso?” Segundo Verweij, além disso, foi prometido um reforço crucial no meio-campo. “Diziam que viria um número 6, mas ele não veio.”

A crítica de Verweij não se concentra apenas na política de contratações, mas também na atuação do próprio Kroes. “É bom que ele preste contas, mas, na verdade, foi mais uma forma de se livrar da culpa”, afirma. Em seguida, ele é contundente em sua conclusão: “Ele simplesmente montou um elenco de verdadeiramente péssimo.”

Valentijn Driessen concorda e ressalta que o problema reside principalmente na qualidade. “Conheço muitos jogadores baixos que são muito bons. Portanto, não é uma questão de altura”, explica ele. Segundo o jornalista do De Telegraaf, o cerne do problema é claro: “Simplesmente não se contratou qualidade.”

Driessen refuta o argumento de Kroes de que Moro fracassou em parte devido à barreira linguística. “John Heitinga fala espanhol perfeitamente, então ele poderia muito bem ter ajudado o rapaz a se adaptar.” Segundo Driessen, o problema está, portanto, em outro lugar: “Ele simplesmente não tem as qualidades necessárias.”