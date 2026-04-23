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Johan Cruijff ArenAImago
Sam Vreeswijk

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O jornal De Telegraaf esclarece: é neste estádio que o Ajax jogará caso participe das eliminatórias europeias

Ajax
Volendam

Se, ao final desta temporada, o Ajax for obrigado a disputar as eliminatórias para as competições europeias, o time de Amsterdã jogará os “jogos em casa” em Volendam. É o que informa o jornal De Telegraaf, com base em fontes da KNVB.

Se o Ajax não terminar entre os quatro primeiros na VriendenLoterij Eredivisie, terá que disputar as eliminatórias para as competições europeias. A questão, porém, era onde os amsterdenses disputariam os jogos em casa.

De 16 de maio até o início de junho, o Johan Cruijff ArenA está reservado para um total de dez shows de Harry Styles. Os play-offs para as competições europeias serão disputados na quinta-feira, 21 de maio, e no domingo, 24 de maio.

Por isso, o Ajax precisa já se orientar sobre onde poderá disputar o(s) jogo(s) em casa. Na semana passada, já se soube que há dois estádios possíveis: o Asito Stadion, do Heracles Almelo, e o Kras Stadion, do FC Volendam.

Agora ficou claro que Volendam será o anfitrião do Ajax. Aliás, ainda há uma chance de que o próprio Volendam participe das eliminatórias da Keuken Kampioen por volta da mesma época.

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Volendam
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Isso acontecerá se o Volendam terminar em décimo sexto lugar na VriendenLoterij Eredivisie. Nesse caso, o Volendam jogará uma partida em casa na noite de sábado, 23 de maio. Ou seja, um dia antes de o Ajax disputar a possível final no mesmo estádio.

Aliás, o Ajax ainda tem todas as chances de evitar os play-offs europeus. A diferença para o quarto lugar, que dá direito a uma vaga na fase preliminar da Liga Europa, é de dois pontos.

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