O jornal De Telegraaf confirma a primeira contratação do Ajax: “Está fechado. Ele vai chegar”

O Ajax concluiu a primeira contratação do verão, como Mike Verweij mencionou de passagem no Kick-off, o podcast de futebol do De Telegraaf. Trata-se do jogador marroquino Fouad Zahouani.

“O Ajax está focado principalmente em grandes nomes”, afirma Verweij. “Os jogadores menos conhecidos virão e serão contratados mais tarde. Isso parece estar dando certo. Zahouani vai chegar. Ele virá para o Jong Ajax.”

“Jordi Cruijff está tentando reforçar o Ajax primeiro com grandes nomes. O boato de que Daley Blind virá junto com Míchel está ficando cada vez mais forte”, continua Verweij.

“O trabalho está sendo feito. Cruijff trabalha das 8h da manhã às 23h. Ainda não há muito de concreto, mas o Ajax está com pressa, pois eles voltam a treinar no dia 22 de junho”, conclui Verweij.

Zahouani está, portanto, garantido. O lateral-esquerdo de 20 anos foi recentemente campeão mundial com a seleção marroquina sub-20 e chamou a atenção do Ajax nesse torneio.

Ele joga pelo Union Touarga, que ocupa a décima terceira posição no campeonato marroquino. De acordo com o Transfermarkt, ele vale um milhão de euros.