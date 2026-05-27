O jornal AD traz grandes novidades sobre Memphis Depay, Wieffer, Kluivert, De Vrij e Timber

Memphis Depay vai para a Copa do Mundo, assegurou Maarten Wijffels, do Het Algemeen Dagblad, na manhã desta quarta-feira. Ronald Koeman anunciará a convocação oficial esta tarde.

Memphis jogou apenas vinte minutos pelo Corinthians desde o final de março, mas Koeman considera isso suficiente para convocá-lo. Segundo Wijffels, trata-se de “esperança como base”.

Além disso, o jornalista escreve que Justin Kluivert está atualmente em Zeist para mostrar que está em plena forma para a Copa do Mundo.

Mats Wieffer também está treinando no Campus da KNVB para garantir uma vaga na seleção holandesa para a Copa do Mundo.

Jurriën Timber retoma hoje os treinos em grupo no Arsenal, escreve Wijffels. Koeman pretende convocá-lo, embora ele ainda possa esperar mais alguns dias.

Stefan de Vrij sentiu dores na virilha no último fim de semana e passará por um exame na quarta-feira. O resultado determinará se ele poderá participar.

As convocações oficiais devem ser apresentadas à FIFA até 1º de junho, então é possível que Koeman espere um pouco mais para ver como ficam Timber e De Vrij.

Um jogador lesionado pode ser substituído até um dia antes da partida. Isso aumenta muito as chances de Timber e De Vrij estarem no elenco.



