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A Inter de Milão estabeleceu um recorde histórico de 25 pontos na liderança da Serie A após conquistar uma vitória por 2 a 0 sobre o Venezia, graças a dois gols contra no fim da partida. O goleiro Ivan Provedel, destaque da equipe, elogiou a resistência defensiva do time, que agora concentra todas as atenções no grande clássico de sábado contra o Milan.

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Inter vence com dificuldade em Veneza e mantém a liderança

A Inter de Milão conquistou uma vitória suada por 2 a 0 sobre o Venezia no estádio Penzo e permaneceu na liderança da Serie A, com 25 pontos, sua melhor marca após nove rodadas na era dos três pontos por vitória. A equipe de Cristian Chivu viu o Venezia ter dois gols anulados antes de forçar dois gols contra, de Moreno e Halhal, nos dez minutos finais.

O goleiro Ivan Provedel fez defesas decisivas em finalizações de Kike Perez e Lauberbach no primeiro tempo, impediu os gols dos donos da casa e terminou uma partida sem sofrer gols pela primeira vez pela Inter.

A vitória importante dá à Inter um grande impulso para o aguardado confronto de sábado contra o rival Milan.

Provedel fala sobre a preparação para o dérbi de Milão

Após sua atuação decisiva, Provedel afirmou que motivação não será um problema para o elenco na preparação para o dérbi. “Fiz meu trabalho e, felizmente, conseguimos abrir o placar e conquistar os três pontos”, disse Provedel. “Conquistamos os três pontos com uma atuação que não foi das melhores, mas isso pode acontecer.”

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“Temos que chegar ao dérbi nas melhores condições possíveis. Acho que é um jogo cuja motivação vem por si só; o treinador só precisará se concentrar na parte tática”, acrescentou o goleiro. “Agora vamos descansar e começar a pensar nisso amanhã.”

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Provedel elogiou a forte sintonia do elenco, que descreveu como a base ideal para grandes jogos.

Thuram e Diouf destacam a mentalidade vencedora

Decisivo para a vitória, Marcus Thuram e o meio-campista Andy Diouf reforçaram o discurso de Provedel e destacaram o esforço incansável do elenco em meio a um calendário apertado. “Continuamos no jogo e marcamos dois gols importantes para garantir os três pontos”, observou Thuram. “Queremos vencer, como em todos os outros jogos, e sempre dar 100%.”

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Diouf ressaltou a importância do próximo confronto para jogadores e torcedores. “Nunca é fácil jogar fora de casa contra essas equipes, mas conseguimos e agora estamos prontos para um grande jogo”, disse Diouf.

“O dérbi é muito importante para nós e para os torcedores; queremos vencer”, afirmou o meio-campista francês.

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Todas as atenções voltadas ao San Siro para o grande dérbi

Após superar uma difícil visita a Veneza, a Inter volta toda a atenção para sábado, 31 de outubro, quando enfrentará o Milan no San Siro.

A equipe de Chivu chega ao dérbi na liderança da classificação.

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A Inter tentará dar sequência ao início recorde de sua campanha no campeonato.