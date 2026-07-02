O jogo mais perigoso é o da França... O tempo assustador ameaça quatro partidas da Copa do Mundo

Uma onda de calor sem precedentes está afetando as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, depois que as temperaturas atingiram níveis recordes na maior parte do leste dos Estados Unidos, o que gerou grande preocupação com a segurança dos jogadores e dos torcedores.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos emitiu alertas de calor extremo para os próximos dias, especialmente nas cidades que sediarão partidas da Copa do Mundo, com previsão de temperaturas recordes devido à onda de calor que atinge a região, em um contexto em que as mudanças climáticas tornaram esses fenômenos mais frequentes.

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Espera-se que várias partidas sejam disputadas em condições climáticas adversas, já que os confrontos entre França e Paraguai, Brasil e Noruega, Colômbia e Gana, e Argentina e Cabo Verde serão disputados sob temperaturas superiores a 40 graus Celsius.

Prevê-se que a temperatura ultrapasse os 42 graus durante a partida entre França e Paraguai, o que causou grande preocupação entre os médicos que acompanham as seleções.

A cidade de Filadélfia é uma das mais afetadas, com um alerta de calor extremo em vigor até a noite de 4 de julho, dia do confronto entre a França e o Paraguai.

Espera-se que as temperaturas permaneçam elevadas mesmo após o pôr do sol, já que o Serviço Nacional de Meteorologia alertou que “as temperaturas mínimas muito altas, que oscilarão à noite entre a casa dos 30 e o início dos 40 graus Celsius, não proporcionarão nenhum alívio do calor”.

As preocupações não se limitam à Filadélfia, já que também se espera que as altas temperaturas afetem as partidas disputadas em Kansas City e Miami, e a onda de calor pode se estender até domingo, quando Nova Jersey sediará uma das partidas das oitavas de final.

Uma análise realizada pela emissora americana “NPR” com base em dados meteorológicos históricos revelou que mais de um terço dos jogos da Copa do Mundo de 2026 correm risco de enfrentar calor e umidade extremos, com Filadélfia classificada entre as cidades-sede de maior risco, e a partida entre França e Paraguai considerada a mais suscetível de ser disputada em condições climáticas adversas.

Medidas da FIFA

Por sua vez, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) confirmou que tomou algumas medidas para lidar com a onda de calor, entre elas a inclusão de um intervalo adicional para hidratação em cada tempo e o fornecimento de aparelhos de ar-condicionado nas linhas laterais para os jogadores reservas.

No entanto, a FIFA não esclareceu se aplicará medidas adicionais nos próximos dias, como aumentar as áreas sombreadas, disponibilizar sistemas de nebulização para refrescar a torcida ou distribuir água gelada gratuitamente.

Os médicos alertam que o estresse térmico pode evoluir para uma insolação, uma condição que pode ser fatal. Além disso, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomendam beber bastante água e evitar, na medida do possível, a exposição direta aos raios solares.

Por sua vez, o climatologista Daniel Vessilio, da Universidade de Nebraska em Omaha, afirmou que idosos e pessoas que sofrem de doenças crônicas, especialmente doenças cardíacas, devem pensar bem antes de assistir a jogos em estádios ao ar livre, explicando que o aumento da temperatura e da umidade exerce pressão adicional sobre o sistema cardiovascular, além disso, os idosos têm mais dificuldade em regular a temperatura corporal.