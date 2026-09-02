O jogador vai ser congelado? Atlético de Madrid se protege no passado para frustrar o plano do Barcelona e de Álvarez

A janela de transferências de verão terminou com o resultado que o Atlético de Madrid previa no que diz respeito ao caso de seu jogador Julián Álvarez: a permanência do atleta em suas fileiras.

O Atlético de Madrid manteve firme sua posição e não recuou um milímetro desde que a questão se intensificou, sobretudo depois que Álvarez declarou, durante sua participação na Copa do Mundo, o desejo de deixar o clube.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que, no estádio Wanda Metropolitano, o assunto foi considerado encerrado há alguns dias, com o retorno do jogador aos treinos após alguns dias de ausência da rotina habitual da equipe por conta de uma "doença" que não foi revelada.

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O anúncio do clube catalão sobre a contratação de Gabriel Jesus não contribuiu para amenizar as especulações em torno do atacante do Atlético de Madrid; pelo contrário, ficou claro que essa questão continuará em aberto. E isso não é surpresa para o Atlético, que sabe que esse assunto vai persegui-lo ao longo de toda a temporada, independentemente do resultado.

Está claro nos escritórios do Metropolitano que, se houver partidas da Liga dos Campeões e da Copa, e se houver confrontos diretos por um título como a Supercopa, as mensagens que ligam o jogador ao Barcelona — como aconteceu na temporada passada — vão se repetir.

E no Atlético de Madrid sabem perfeitamente que, quanto mais esses episódios se repetirem, pior ficará a situação com o Barcelona. O clube madrilenho envia a mesma mensagem que enviou durante toda a janela de transferências de verão: para o Barcelona, o valor da cláusula de rescisão no contrato de Julián Álvarez é de 490 milhões de euros.

O CEO do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, deixou clara sua posição em suas últimas declarações. Poderia o Barcelona esperar uma situação melhor na janela de transferências de inverno, ou na próxima temporada, ou até mesmo nos próximos anos? Até hoje, a resposta é não.

Marín declarou, durante o sorteio da Liga dos Campeões há uma semana: "Estou no mundo do futebol há mais de trinta anos, esta é a minha palavra, e é uma das poucas coisas que possuo. E, enquanto eu estiver como CEO, Álvarez não vai se transferir para o Barcelona, isso é certo".

Esta é a mensagem que ecoa nos escritórios do clube. Para o Atlético, trata-se de um passo estratégico, que envia o recado de que não abrirão mão de seus astros se puderem defendê-los.

Aqueles que acreditam que Julián não pode cumprir seu contrato com o Atlético, tendo em vista seu custo e seu salário atual, esquecem casos como o de Thomas Lemar, que foi a contratação mais cara da história do clube naquele momento, e que permaneceu preso ao banco de reservas do Atlético, sem grande destaque e com um dos salários mais altos, sem que o clube entrasse em colapso por causa disso.

Ou tomemos os casos de Saúl e Víctor Machín "Vitolo", que se assemelham ao do francês em termos de custo, salário e prestígio.

Em outras palavras, se Julián mantiver sua posição ou se o Barcelona não recuar, o Atlético tem exemplos suficientes para garantir que o clube seja capaz de enfrentar o desafio.

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