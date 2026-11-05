Uma reportagem revelou, nesta quinta-feira, os bastidores da decisão de Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr, de se aposentar do futebol internacional pela seleção de Portugal.

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, anunciou sua aposentadoria do futebol em nível internacional numa surpresa estrondosa, depois de ter afirmado anteriormente seu desejo de continuar.

O jornal "A Bola" soube que Cristiano Ronaldo informou Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa, de que anunciaria sua aposentadoria do futebol pela seleção nacional por meio das redes sociais, mas o ex-capitão de Portugal não falou com o técnico Jorge Jesus sobre o assunto.

Cristiano Ronaldo decidiu anunciar sua aposentadoria do futebol internacional na véspera da divulgação, pelo treinador, da lista da seleção, por saber que seria convocado por Jorge Jesus para os dois jogos da Liga das Nações da Europa.

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Jesus defendeu recentemente Cristiano, afirmando que ele agrega grande valor à seleção e que não abriria mão do jogador que usa a camisa 7, já que o incluiria na lista que anunciará amanhã, sexta-feira.

Cristiano Ronaldo sabia disso e, por não desejar voltar à seleção portuguesa sob o comando do técnico Jorge Jesus, decidiu anunciar sua retirada na véspera da divulgação da lista do time para que o treinador não o convocasse, frustrando a tentativa séria deste de trazer o Dom de volta à sua equipe. Mas tudo isso aconteceu sem qualquer conversa entre eles.

Cristiano e Jorge Jesus não conversaram desde a manhã de quarta-feira, 30 de setembro, dia em que Ronaldo deixou o centro de treinamento da seleção portuguesa.

Ronaldo, Jesus e Proença se reuniram naquela manhã, e essa foi a última conversa entre o jogador e o treinador. Desde então, não houve nenhuma outra conversa, o que pegou o técnico da seleção nacional de surpresa com a decisão de aposentadoria.

Nem Jorge Jesus nem Pedro Proença desejavam que esse passo fosse dado dessa forma, mas eles não conseguiram demover Cristiano Ronaldo de sua decisão.