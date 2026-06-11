O jogador que está na mira do Feyenoord fica um pouco aquém de igualar Pelé na partida de abertura da Copa do Mundo

Gilberto Mora fez história na partida de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul (2 a 0). O meio-campista ofensivo entrou em campo no segundo tempo e se tornou o jogador mexicano mais jovem a disputar uma Copa do Mundo.

Mora (17 anos, 7 meses e 28 dias) é conhecido há anos como um dos maiores talentos do México. O jogador destro atua em seu país natal pelo Club Tijuana, onde recentemente assinou uma renovação de contrato até meados de 2029.

No entanto, a chance de ele cumprir o contrato até o fim parece mínima. Mora vem sendo associado a uma transferência para a Europa há anos e, ainda hoje, o jornal italiano Tuttosport noticiou o interesse do Feyenoord.

Mas o time de Roterdã certamente não é o único que quer trazer o grande talento para a Europa. “O Pedri mexicano”, como é descrito pela mídia em seu país natal, tem mais pretendentes.

Além do Feyenoord, o FC Barcelona, o Manchester United, o Sporting de Lisboa e o Napoli também estariam interessados na contratação de Mora, cujo valor no Transfermarkt é estimado em dez milhões de euros.

Com sua entrada em campo aos 66 minutos, ele se tornou oficialmente o mais jovem mexicano a disputar uma Copa do Mundo. Esse recorde pertencia, desde a Copa do Mundo de 1930 (!), a Manuel Rosas, que tinha 18 anos e 88 dias quando deu seus primeiros passos no maior palco do futebol.

Mora fica atrás de cinco jogadores quando se trata dos mais jovens a disputar uma Copa do Mundo. Norman Whiteside é, até hoje, o mais jovem estreante de todos os tempos na Copa do Mundo. Em 1982, o norte-irlandês tinha 17 anos, 1 mês e 10 dias.

Whiteside é seguido por Samuel Eto'o (Camarões), Femi Opabunmi (Nigéria), Salomon Olembé (Camarões) e Pelé (Brasil). Este último era apenas cinco dias mais novo que Mora quando fez sua estreia na Copa do Mundo em 1958. Pelé levou o Brasil diretamente ao título mundial, o primeiro dos cinco que os sul-americanos conquistaram até hoje.







