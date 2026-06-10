A pedido do jornal De Telegraaf, Andries Noppert relembra a Copa do Mundo de 2022, que viveu intensamente como o surpreendente goleiro titular da seleção holandesa. O goleiro de estatura imponente conta, entre outras coisas, uma história sobre o então técnico da seleção, Louis van Gaal.

Noppert se concentra em um dia de coletiva de imprensa da KNVB, algumas semanas antes do início da fase final no Catar. “Foram tiradas muitas fotos. Mas também vídeos, que eram exibidos nos telões dos estádios quando os jogadores eram anunciados”, relembra o cinco vezes internacional da Oranje.

Todos os jogadores da seleção holandesa tinham que inventar uma comemoração, inclusive Noppert. “Um momento de comemoração, por um gol ou uma defesa. Mas, enfim, o que eu sabia disso? Nunca tinha pensado nisso. Fiz a primeira coisa que me veio à cabeça e coloquei binóculos imaginários diante dos olhos.”

Noppert fez isso no momento em que Van Gaal observava as imagens de perto. “Ele não parava de rir”, revela o goleiro da Frísia. “Esta foto foi tirada logo após nossa vitória sobre o Senegal. Van Gaal imitou minha comemoração aqui.” Van Gaal ficou muito divertido e disse: “Bem, isso sim é uma comemoração.”

O goleiro do Heerenveen só tem elogios para o técnico Van Gaal. “Com Van Gaal, você sabe exatamente o que esperar dele. E, por outro lado, ele me deu a sensação de que eu sou bom do jeito que sou.” Noppert dá imediatamente um exemplo da maneira direta como o ex-técnico da seleção se comunicava com seus jogadores durante os treinos.

O goleiro de 32 anos reclamou do fato de haver uma caixa térmica ao lado do campo de treino para os jogadores, contendo apenas água. Isso enquanto os membros da comissão técnica podiam beber refrigerante. “Eu estava reclamando um pouco disso, porque já estava de saco cheio de toda aquela água. Aparentemente, eu fiz isso um pouco alto demais, porque Van Gaal me ouviu. Ele veio na minha direção com toda a força. ‘Ah, e o que você bebe em casa, então?’, perguntou ele. ‘Bem, o que eu tiver vontade’, respondi.

Van Gaal apontou então para os dois refrigeradores. “Bem, então o refrigerador da esquerda é seu a partir de agora. E o da direita, com água? Esse é para os outros jogadores”, conta Noppert, relembrando o episódio, mas mesmo assim tendo grande admiração pelo técnico de Amsterdã.

“Van Gaal e eu, nos dávamos muito bem. É um sentimento que nem sempre dá para expressar em palavras. Tive a oportunidade de compartilhar momentos maravilhosos com esse grande senhor. Único”, conclui o agradecido Noppert.