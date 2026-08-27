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"O jogador prepara as malas": Liverpool chega a acordo com o Paris pela transferência de 140 milhões de euros

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B. Barcola
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Reforço de peso para o Liverpool

O Liverpool chegou a um acordo com o Paris Saint-Germain para fechar um negócio milionário no valor de 140 milhões de euros, tornando-se uma das transferências mais caras dos últimos anos.

O Liverpool busca reforçar seu ataque para brigar por títulos nesta temporada, especialmente após a saída de seu astro egípcio Mohamed Salah rumo ao Campeonato Turco.

De acordo com o jornal "Marca", Bradley Barcola já começou a arrumar as malas, e deixará o Paris Saint-Germain nas próximas horas rumo à Inglaterra, para se juntar oficialmente ao Liverpool.

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 Foi alcançado um acordo entre as duas partes, e o jogador se juntará ao elenco do Liverpool na atual temporada.

Os dois clubes conduziram negociações que se estenderam por semanas, na tentativa de chegar a um acordo, o que finalmente se concretizou.

 Fabrizio Romano, especialista em transferências, anunciou a existência de um acordo entre os dois clubes, e que Barcola vestirá a camisa vermelha depois que o clube inglês pagou uma quantia próxima a 140 milhões de euros.

Com isso, o Liverpool terá o ponta que tanto esperava para reforçar seu ataque, tendo conseguido sem dúvida uma das maiores joias do mercado, além de uma das transferências mais caras, ao lado da transferência de Diomande para o Real Madrid.

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