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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

O jogador número 8: um novo talento marroquino invade o Campeonato Saudita

Mercado da bola
H. Essadak
Al-Taawoun x Al Fateh
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Marrocos
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Arábia Saudita

O Campeonato Saudita segue atraindo talentos

O Campeonato Saudita Roshn está prestes a ver o surgimento de um novo talento marroquino durante a atual temporada 2026-2027.

O jornalista confiável Santi Aouna afirmou que o clube saudita Al-Fateh está próximo de contratar Hossam Sadek, meia-armador do clube marroquino Ittihad Touarga, durante a atual janela de transferências de verão.

Aouna explicou, em uma publicação em sua conta pessoal na rede social X, que Sadek se juntará ao Al-Fateh por empréstimo pelo período de uma temporada, após chegar a um acordo definitivo com o clube marroquino e também com o jogador.

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Aos 21 anos, ele será o oitavo jogador marroquino a atuar na atual temporada do Campeonato Roshn, e o terceiro no próprio Al-Fateh, depois da dupla Marwan Saadane e Mourad Batna.

Campeonato Saudita
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Sadek é considerado um dos talentos em forte ascensão no futebol marroquino e joga pela equipe principal do Ittihad Touarga desde 2024.

Vale lembrar que a atuação mais destacada de Hossam Sadek foi ao lado da seleção de Marrocos sub-20, que conquistou um feito histórico ao ser campeã da Copa do Mundo Sub-20 de 2025, na qual disputou 5 das 7 partidas, sem contribuir com nenhum gol.

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