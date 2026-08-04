O jogador ideal para Jürgen Klopp: um "Großkreutz 2.0" resolve o grande problema de Kimmich na seleção alemã?

No dia 24 de julho, chegou a hora: sob enorme interesse da imprensa, Jürgen Klopp foi apresentado como novo técnico da seleção alemã. A desastrosa Copa do Mundo sob o comando de seu antecessor Julian Nagelsmann, com a eliminação nos 16 avos de final contra o Paraguai, deveria ser rapidamente deixada para trás. Klopp esbanjou confiança e anunciou que queria recolocar nos trilhos não só a seleção, mas talvez até o país inteiro. Para isso, na visão dele, é necessário um esforço conjunto e ideias novas para a equipe da DFB, que recentemente decepcionou duramente na maioria dos grandes torneios. "Estou observando 57 jogadores de linha", revelou Klopp, e um deles certamente deve ser Philipp Treu.

Isso porque o jogador de 25 anos do SC Freiburg deve ser especialmente interessante para o novo técnico da seleção não apenas por sua posição: Treu construiu sua carreira passo a passo, com cautela, e hoje é titular absoluto no Sport-Club, que estará representado internacionalmente na próxima temporada pela segunda vez consecutiva. Na temporada passada, a jornada europeia levou o Freiburg com Treu até a final da Liga Europa contra o Aston Villa. Treu tem qualidade para ser, no mínimo, um forte candidato à seleção da DFB, e ele é lateral-direito. Ou seja, atua justamente em uma das posições que mais causaram dor de cabeça aos técnicos da seleção nos últimos tempos.

"Não temos tantas opções na posição de lateral pelas pontas na Alemanha", avaliou Treu de forma realista sobre sua concorrência em entrevista ao kicker. A oferta muito limitada fez com que Julian Nagelsmann voltasse a deslocar Joshua Kimmich para a lateral direita, embora o vice-capitão da DFB atue exclusivamente no meio-campo defensivo no Bayern de Munique. Quando finalmente as coisas não funcionaram contra o Paraguai, Kimmich foi retirado do posto e levado para o centro, onde torcedores, companheiros e especialistas de qualquer forma preferem vê-lo.

Por causa da falta de opções na lateral direita, isso antes não era possível na visão de Nagelsmann, mas exatamente essa alternativa pode agora surgir para Jürgen Klopp com Philipp Treu. "Não é segredo que seria um sonho para mim entrar em campo um dia com a águia no peito", confessou Treu à Sky.

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De certa forma, o jogador do Freiburg lembra um ex-protegido do BVB que Klopp foi o primeiro a projetar: Kevin Großkreutz. Quando houve necessidade, ele, que era originalmente um jogador ofensivo, passou de repente a atuar na lateral direita do Borussia Dortmund na temporada 2013/14 e foi tão bem que acabou até convocado para a Copa do Mundo no Brasil, ainda que o técnico Jogi Löw não o tenha utilizado no torneio. Com muita entrega, corridas incansáveis e forte físico, não foi só Großkreutz que brilhou sob Klopp nos aurinegros, mas também Philipp Treu no último ano no Sport-Club. Características que, ao que tudo indica, o novo técnico da seleção aprecia muito nessa posição.

Philipp Treu sobe degrau por degrau

"Sei que ainda falta um pedaço até a seleção", disse Treu no fim de março ao kicker, mas nesse meio-tempo a distância já deve ter diminuído. Há três anos e meio, a camisa com a águia no peito ainda era um sonho quase inalcançável para Treu: como capitão, ele jogava pelo Sport-Club, mas apenas pela equipe reserva na 3. Liga. Quando no verão de 2023 chegou o momento de decidir como seguiria sua carreira, Treu optou por não subir ao elenco da Bundesliga como um jogador de complemento com pouca perspectiva de minutos, e sim por sair: por 500 mil euros, transferiu-se para o St. Pauli, na 2. Bundesliga. O próximo passo para cima, bem pensado, escolhido com cautela. Com o clube de Hamburgo, subiu imediatamente e ainda disputou a temporada 2024/25 na Bundesliga, na qual o St. Pauli garantiu a permanência.

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Como jogador de Bundesliga, veio em 2025 o próximo passo, e ele o levou de volta a Freiburg. "Philipp teve uma evolução fantástica e estamos muito felizes com seu retorno", disse o diretor esportivo do SCF, Klemens Hartenbach. Para ter de volta Treu, formado nas categorias de base do próprio clube, o Freiburg colocou 5,5 milhões de euros na mesa, onze vezes o valor que havia recebido por ele dois anos antes. Deveria ser um investimento compensador, porque o valor de mercado do jogador de 25 anos já chegou a 15 milhões de euros. "Fico extremamente feliz com a forma como as coisas aconteceram nos últimos meses, mas continuo com fome", disse Treu ao kicker.

E é exatamente essa fome que, como o passado mostrou de forma mais do que clara, o novo técnico da seleção Jürgen Klopp quer ver em seus jogadores. A partir de agora, isso não deve ser diferente na seleção. Como Philipp Treu ainda pode resolver o problema da lateral direita, não seria uma grande surpresa se ele pudesse dar em setembro o próximo passo e realizar seu sonho de atuar pela equipe da DFB. Então Jürgen Klopp convocará seu grupo de 26 jogadores para os próximos compromissos da Liga das Nações, e Philipp Treu é um forte candidato a uma das vagas.