O jogador do Barcelona emprestado ao Campeonato Dinamarquês mantém o sonho de voltar ao Barça no futuro, apesar de ter conquistado a oportunidade de atuar como titular na atual temporada.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", Diego Kochen (20 anos) aproveita o período na Dinamarca para alavancar sua carreira no futebol, já que o goleiro norte-americano, que subiu pela academia de La Masia, tornou-se titular no Lyngby e já disputou 810 minutos no Campeonato Dinamarquês de primeira divisão, tendo atuado como titular em todas as nove partidas que o time fez até o momento.

O time dinamarquês ocupa atualmente a décima posição, com sete pontos, mas sua situação não impede Kochen de ganhar notoriedade e experiência, e garantir a continuidade era um dos principais objetivos de seu empréstimo, algo que ele vem alcançando até aqui.

Apesar de jogar de forma contínua, o goleiro de 20 anos não deixou de lado o desejo de voltar ao Barcelona, pois seu período na academia de La Masia e seus treinos com o time principal deixaram uma impressão profunda nele, a ponto de o retorno ao Barça seguir sendo um de seus maiores sonhos.

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Ele disse: "Atualmente estou emprestado ao Lyngby, e quero competir no mais alto nível e dar o meu melhor por este clube. Mas eu pertenço ao Barcelona, então voltar para lá é o sonho de toda criança".

Kochen chegou ao Barcelona em 2019 e progrediu até chegar ao time principal, mas não disputou nenhuma partida oficial, e teve a oportunidade de treinar com alguns dos maiores craques do time.

Entre os jogadores com quem treinou estão: Lamine Yamal, Raphinha, Pedri e Lewandowski. E comentou sobre isso dizendo: "É incrível estar cercado por jogadores desse nível".

Ele também guarda memórias inesquecíveis das comemorações do título de LaLiga pelas ruas de Barcelona, acrescentando: "Foi impressionante ver a cidade inteira comemorando essa ocasião".

Sua evolução não se limita apenas ao nível dos clubes, pois Kochen já atuou pela seleção dos Estados Unidos e segue ganhando mais notoriedade com a seleção de seu país.

O goleiro encara essa nova fase com a mente tranquila e sem se importar com sua pouca idade, pois disse: "Quando você pisa no gramado, a idade desaparece".

O desafio agora é manter seu nível de destaque no Lyngby, continuar ganhando mais tempo de jogo e seguir evoluindo. Ao mesmo tempo, seu desejo de voltar ao Barcelona permanece uma opção em aberto, apesar de o time catalão contar com grandes goleiros, que dificultam sua missão de conquistar a oportunidade.