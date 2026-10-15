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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

O jogador do Real Madrid que mais sofreu faltas na Liga dos Campeões: o rival do Bayern é o concorrente

Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Real Madrid x Leipzig
Leipzig
Liga dos Campeões
Viking x Bayern de Munique
Viking
Bayern de Munique
Z. Tripic
M. Olise
Espanha
Alemanha
Noruega
França

Trippier foi alvo de diversas críticas por parte do Bayern de Munique

Jude Bellingham, estrela do Real Madrid, lidera a lista dos jogadores que mais sofreram faltas na Liga dos Campeões nesta temporada, com 9 faltas após duas rodadas, segundo estatística da rede "Squawka".

Nuno Mendes, lateral do Paris Saint-Germain, aparece na segunda colocação após sofrer 8 faltas, à frente de Zlatko Tripic, capitão do Viking, da Noruega, que tem o mesmo número, mas jogou menos minutos.

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Martin Baturina, jogador do Como, da Itália, ocupa a quarta posição, com 7 faltas. Empatados com ele estão Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, Akim Zedadka, jogador do Sabah, do Azerbaijão, Souleymane Camara, do Slovan Bratislava, e Hakon Haraldsson, jogador do Lille.

Completam a lista dos dez primeiros Alisson Santana, jogador do Shakhtar Donetsk, e Archie Brown, jogador do Fenerbahçe, com 6 faltas sofridas cada um.

A presença de Tripic na terceira colocação vem depois das declarações de Harry Kane, atacante do Bayern, que o descreveu após o empate entre as equipes (3 a 3) como "um jogador esperto, que gosta de ganhar faltas, de se jogar no chão e de perder tempo".

Tripic provocou a expulsão de Olise durante o segundo tempo, admitindo que tentou irritar o francês de propósito. Olise jogou a bola no rosto do jogador do Viking e recebeu assim o segundo cartão amarelo e o vermelho.


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