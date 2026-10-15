Jude Bellingham, estrela do Real Madrid, lidera a lista dos jogadores que mais sofreram faltas na Liga dos Campeões nesta temporada, com 9 faltas após duas rodadas, segundo estatística da rede "Squawka".

Nuno Mendes, lateral do Paris Saint-Germain, aparece na segunda colocação após sofrer 8 faltas, à frente de Zlatko Tripic, capitão do Viking, da Noruega, que tem o mesmo número, mas jogou menos minutos.

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Martin Baturina, jogador do Como, da Itália, ocupa a quarta posição, com 7 faltas. Empatados com ele estão Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, Akim Zedadka, jogador do Sabah, do Azerbaijão, Souleymane Camara, do Slovan Bratislava, e Hakon Haraldsson, jogador do Lille.

Completam a lista dos dez primeiros Alisson Santana, jogador do Shakhtar Donetsk, e Archie Brown, jogador do Fenerbahçe, com 6 faltas sofridas cada um.

A presença de Tripic na terceira colocação vem depois das declarações de Harry Kane, atacante do Bayern, que o descreveu após o empate entre as equipes (3 a 3) como "um jogador esperto, que gosta de ganhar faltas, de se jogar no chão e de perder tempo".

Tripic provocou a expulsão de Olise durante o segundo tempo, admitindo que tentou irritar o francês de propósito. Olise jogou a bola no rosto do jogador do Viking e recebeu assim o segundo cartão amarelo e o vermelho.



