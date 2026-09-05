O jogador do Real Betis revela os truques de Mourinho: este é o seu método favorito

Marc Bartra, zagueiro do Real Betis, respondeu às declarações de José Mourinho, técnico do Real Madrid, após a vitória da equipe andaluza sobre o clube merengue por 1 a 0, na noite de ontem, sexta-feira, pelo Campeonato Espanhol, afirmando que o treinador português às vezes tenta desviar a atenção de algumas questões por meio de suas declarações.

Mourinho havia criticado a postura defensiva do Betis após a partida, considerando que a equipe verde e branca jogou em busca do empate antes de conseguir a vitória.

Ao ser questionado sobre essas declarações, Bartra disse, em entrevista ao famoso programa espanhol "El Chiringuito": "Assisti ao documentário dele, e vejo que às vezes ele gosta de desviar a atenção falando de outros assuntos".

O zagueiro do Betis acrescentou, segundo o que foi noticiado pelo site Tribuna: "Ele é um treinador extraordinário, mas prefiro falar do Betis e da nossa vitória".

O ex-jogador do Barcelona reconheceu a força da atuação do Real Madrid durante a partida, mas ressaltou, ao mesmo tempo, que sua equipe merece elogios após conquistar a vitória e somar os três pontos.

E explicou: "O Real Madrid fez uma grande partida, mas o Betis também fez. Mostramos nossa personalidade e conseguimos alcançar a vitória".

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O zagueiro espanhol também destacou a importância de sua equipe manter o mesmo nível de intensidade e concentração ao longo das partidas, especialmente nos períodos em que é obrigada a defender sem a bola.

O Real Betis conquistou sua vitória sobre o Real Madrid graças a um único gol, em uma partida que teve Kylian Mbappé desperdiçando um pênalti nos minutos finais, após o brilho do goleiro Álvaro Valles, que manteve a vantagem da equipe andaluza até o apito final.

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