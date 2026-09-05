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O jogador do Real Betis revela os truques de Mourinho: este é o seu método favorito

J. Mourinho
M. Bartra
Bétis x Real Madrid
Bétis
Real Madrid
La Liga
Portugal
Espanha

Bartra responde ao técnico português

Marc Bartra, zagueiro do Real Betis, respondeu às declarações de José Mourinho, técnico do Real Madrid, após a vitória da equipe andaluza sobre o clube merengue por 1 a 0, na noite de ontem, sexta-feira, pelo Campeonato Espanhol, afirmando que o treinador português às vezes tenta desviar a atenção de algumas questões por meio de suas declarações.

Mourinho havia criticado a postura defensiva do Betis após a partida, considerando que a equipe verde e branca jogou em busca do empate antes de conseguir a vitória.

Ao ser questionado sobre essas declarações, Bartra disse, em entrevista ao famoso programa espanhol "El Chiringuito": "Assisti ao documentário dele, e vejo que às vezes ele gosta de desviar a atenção falando de outros assuntos".

O zagueiro do Betis acrescentou, segundo o que foi noticiado pelo site Tribuna: "Ele é um treinador extraordinário, mas prefiro falar do Betis e da nossa vitória".

O ex-jogador do Barcelona reconheceu a força da atuação do Real Madrid durante a partida, mas ressaltou, ao mesmo tempo, que sua equipe merece elogios após conquistar a vitória e somar os três pontos.

E explicou: "O Real Madrid fez uma grande partida, mas o Betis também fez. Mostramos nossa personalidade e conseguimos alcançar a vitória".

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O zagueiro espanhol também destacou a importância de sua equipe manter o mesmo nível de intensidade e concentração ao longo das partidas, especialmente nos períodos em que é obrigada a defender sem a bola.

O Real Betis conquistou sua vitória sobre o Real Madrid graças a um único gol, em uma partida que teve Kylian Mbappé desperdiçando um pênalti nos minutos finais, após o brilho do goleiro Álvaro Valles, que manteve a vantagem da equipe andaluza até o apito final.

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