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O Barcelona Atlètic recebeu notícias positivas sobre a evolução do quadro do meia ofensivo Juan Hernández, depois que o jovem jogador voltou a tocar na bola, em mais um passo dentro da última fase de seu programa de reabilitação, para se recuperar da lesão de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

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Hernández tem 19 anos e havia sofrido a lesão no fim de abril passado, antes de ser submetido a uma cirurgia para tratar a ruptura do ligamento cruzado anterior.

Foi a lesão que o paralisou em uma de suas melhores fases com o Barcelona Atlètic, depois de ter chamado a atenção com suas atuações de destaque e de ter recebido mais de uma oportunidade de treinar com o time principal sob o comando de Hansi Flick.

A lesão representou um duro golpe para o jogador, que vinha fazendo uma temporada marcante, já que marcou 4 gols e deu 6 assistências em 30 jogos, tornando-se um dos elementos mais destacados do elenco da equipe reserva.

Isso levou a diretoria do Barcelona a recompensá-lo com a renovação de seu contrato até 2028, com a opção de estendê-lo por mais uma temporada.

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Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o jogador iniciou o processo de recuperação com um programa de treinamento específico dentro da academia da cidade de Joan Gamper, antes de passar gradualmente aos treinos com bola, em uma evolução que reflete sua boa resposta às diferentes etapas da reabilitação.

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Hernández é um dos talentos nos quais o Barcelona aposta em seu projeto futuro, depois de ter subido pelas categorias de base do clube e de ter conseguido chamar a atenção no Barcelona Atlètic, a equipe reserva que disputa a quarta divisão espanhola, além de ter recebido oportunidades de figurar nas convocações do time principal sob o comando de Flick durante a temporada passada.

O Barcelona havia anunciado oficialmente, no dia 23 de abril passado, que o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante uma sessão de treino na cidade esportiva, confirmando a necessidade de se submeter a uma cirurgia.

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No momento, o Barcelona não quer apressar o retorno do jogador às competições, para evitar qualquer possível recaída, apesar de já terem se passado cerca de seis meses e meio desde a operação cirúrgica.

Essas notícias positivas chegam em um momento importante para o Barcelona Atlètic, que sofre com inúmeras ausências em razão da convocação de vários de seus jogadores para as seleções nacionais, além das lesões de Landry Farré e Guillem Víctor, o que levou a equipe a pedir o adiamento de seu confronto diante do Girona B.

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O ponta Sama Noumoko também segue um processo de reabilitação semelhante, com expectativas de seu retorno aos gramados no próximo mês de janeiro.

Juan Hernández é um dos mais destacados talentos ofensivos em ascensão na academia "La Masia", depois de ter se juntado ao Barcelona no verão de 2020, vindo das categorias de base do Real Zaragoza, e de ter subido dentro dos times do clube até chegar ao Barcelona Atlètic.

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O jogador espanhol se destaca por sua capacidade de ocupar mais de uma posição ofensiva, já que joga bem na posição de armador, além de poder atuar pelas pontas e na posição de atacante centralizado, e baseia seu estilo na habilidade individual e na capacidade de avançar com a bola e criar oportunidades.

A diretoria do Barcelona havia demonstrado confiança no potencial do jogador, que atuou pelas categorias de base da seleção da Espanha, renovando seu contrato em fevereiro de 2026 até 30 de junho de 2028, com opção de extensão por mais uma temporada, depois de ter decidido promovê-lo oficialmente ao elenco da equipe reserva.

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Ele também já havia aparecido nas convocações do time principal, entre elas a do confronto contra o Slavia Praga na Liga dos Campeões, em um indício do acompanhamento da comissão técnica sobre sua evolução e da possibilidade de lhe conceder uma oportunidade futura com os profissionais.