O jogador do Barcelona define seu futuro após ficar na geladeira de Flick

Brian Fariñas é o único jogador do elenco principal do Barcelona, nas posições que não a de goleiro, que não disputou um único minuto desde o início da temporada, apesar de estar à disposição do treinador Hansi Flick.

Já Frenkie de Jong também não atuou até agora, mas isso se deve à lesão que sofreu durante a Copa do Mundo de 2026.

O jornal Sport noticiou que Brian Fariñas, que esteve perto de deixar o clube rumo ao Girona no último verão, antes de Flick intervir e impedir sua transferência, não vive uma situação fácil, apesar de estar inscrito no Campeonato Espanhol com a camisa número 4.

Segundo o programa "Barça Reservat", Brian Fariñas lida com tranquilidade e paciência com um ano que considera uma oportunidade de aprender ao lado dos melhores jogadores do mundo, especialmente seu amigo próximo Lamine Yamal.

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No momento, Fariñas não pensa na opção de deixar o clube por empréstimo durante a janela de transferências de inverno, embora os próximos dois meses sejam decisivos nesse sentido.

Hansi Flick conversa constantemente com seu jovem jogador, dá-lhe instruções e corrige seus erros com o objetivo de ajudá-lo a desenvolver seu nível.

O treinador alemão também continua a incentivá-lo a seguir trabalhando da mesma forma que vem fazendo atualmente, para que esteja preparado para aproveitar a oportunidade quando chegar a hora de entrar em campo.

As lesões já começaram a afetar o elenco do Barcelona durante as duas últimas partidas, já que Eric García, Jules Koundé e Dani Olmo se juntaram à lista de desfalques que inclui Ronny Bardají e Andreas Christensen.

As opções disponíveis para Flick na hora de escalar seus times se reduziram, o que, naturalmente, o obrigará a recorrer cada vez mais aos jogadores reservas.

No meio-campo, os problemas físicos de Olmo podem se transformar em uma oportunidade favorável para jogadores que ainda não conseguiram um papel de destaque.

Fermín López é um jogador titular indispensável na posição de armador, mas vai precisar de descanso e de entrar no processo de rodízio antes da pausa internacional de novembro, o que significa que há várias opções que podem lhe dar descanso.

Pedri, Frenkie de Jong ou Marc Bernal podem avançar para uma posição mais adiantada, Lamine Yamal também pode ser deslocado para o centro, e talvez Raphinha jogue igualmente na posição de armador adiantado.

Mas Gavi é o jogador mais provável para se beneficiar da ausência de Olmo. Brian Fariñas também pode se beneficiar da série de mudanças sucessivas, embora esteja no final da ordem das opções, para conseguir alguns minutos em campo na posição de volante ou de meio-campista adiantado.

De qualquer forma, a temporada ainda é longa, e a Copa do Rei da Espanha ainda não começou, por isso Brian Fariñas terá sua chance no fim das contas.

Como o jornal Sport explicou em meados de setembro passado, o jovem jogador está perto, paralelamente à sua situação esportiva, de renovar seu contrato atual com o Barcelona, que termina em 2028.

Com alguns detalhes finais que as duas partes ainda precisam resolver, Brian Fariñas receberá um salário condizente com sua nova posição no elenco principal, e o valor da cláusula de rescisão em seu contrato, que atualmente é de 15 milhões de euros, também aumentará.