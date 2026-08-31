O espanhol Álvaro Cortés, zagueiro do Barcelona de 21 anos, está próximo de se transferir oficialmente para o Royal Antwerp, da Bélgica, após ter chegado ao país para assinar o contrato com seu novo clube, à espera do anúncio oficial do negócio nas próximas horas.

As câmeras da rede "DAZN" flagraram Cortés nas arquibancadas do estádio Bosuilstadion, no domingo, acompanhando o Royal Antwerp diante do Sint-Truiden, na partida que terminou com a derrota de seu futuro time por 4 a 1, dando continuidade ao início irregular do clube belga no campeonato, após conquistar apenas 4 pontos nas 4 primeiras rodadas.

A transferência de Cortés surge na busca por uma maior oportunidade de atuar, depois de ter iniciado a pré-temporada atual com o time principal do Barcelona e ter reforçado, durante a preparação na Inglaterra, seu desejo de se afirmar diante do técnico Hansi Flick e conquistar um espaço em seus planos.

Mas a forte concorrência pelas posições da linha defensiva do Barcelona ameaçava as chances do jovem zagueiro de conseguir minutos regulares, levando-o a buscar uma nova experiência que lhe desse uma maior oportunidade de jogar e evoluir.

Cortés esteve na lista do Barcelona na partida de estreia no campeonato diante do Elche, antes de ficar de fora do confronto com o Athletic Bilbao, em meio ao seu envolvimento nas negociações relacionadas à sua transferência para o Royal Antwerp.

Espera-se que o clube belga anuncie oficialmente a contratação de Cortés no período próximo, dando início a uma nova etapa na carreira do zagueiro espanhol, depois de ter percebido que o caminho para atuar regularmente com o time principal do Barcelona pode ser mais difícil no momento atual.