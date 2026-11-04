O mauritano Aboubakary Koïta, jogador do AEK Atenas, entrou para uma lista excepcional de jogadores que marcaram o primeiro gol de seus países na história da Liga dos Campeões da Europa diante do Real Madrid, tornando-se o segundo jogador árabe a conquistar esse feito, depois do egípcio Ahmed Hossam, o "Mido".

Koïta marcou um gol com a camisa do AEK Atenas nas redes do Real Madrid, na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de liga do torneio continental.

O jogador de 28 anos marcou o primeiro gol mauritano na história da Liga dos Campeões da Europa.

Koïta adicionou a Mauritânia a uma lista que inclui seis nacionalidades que conseguiram marcar seu primeiro gol na história do torneio diante do time merengue, segundo estatística da rede "Mister Chip".

Mido foi o primeiro jogador egípcio a marcar um gol na história da Liga dos Campeões, quando balançou as redes do Real Madrid com a camisa do Olympique de Marselha em 2003, e Koïta se torna o segundo jogador árabe a entrar nessa lista, 23 anos depois.

Antes dos jogadores árabes, outros quatro atletas abriram o registro de gols de seus países na competição diante do Real Madrid, sendo eles:

- Tajiquistão: Tcherevtchenko, jogador do Lokomotiv de Moscou, em 2001.

- Costa Rica: Centeno, jogador do AEK Atenas, em 2002.

- Letônia: Verpakovskis, jogador do Dínamo de Kiev, em 2004.

- Luxemburgo: Thill, jogador do Sheriff Tiraspol, em 2021.

Uma outra curiosidade se destaca na estatística, já que dois jogadores autores desses gols estiveram ligados ao AEK Atenas, o costa-riquenho Centeno em 2002 e o mauritano Koïta em 2026.