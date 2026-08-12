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O jogador do Aston Villa alcança um número inédito pela porta da Supercopa Europeia

PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA
B. Madjo
França
England
Áustria
Luxemburgo

Madjer entra para a história

O jovem francês Bryan Madjo, atacante do Aston Villa, inscreveu seu nome nos registros da Supercopa da Europa através do confronto de sua equipe contra o Paris Saint-Germain, depois de se tornar o jogador mais novo a atuar como titular na história da competição.

Unai Emery escala o atacante de 17 anos e 212 dias na equipe titular do Aston Villa na final da Supercopa da Europa, alcançando assim uma marca histórica.

Segundo a "Opta", Madjo se tornou o jogador mais jovem a começar como titular em uma final da Supercopa da Europa desde o início dos registros de dados, em 2006.

E o feito histórico não se limitou à Supercopa da Europa, já que o estatístico espanhol Alexis, conhecido como "Mister Chip", apontou que Madjo também se tornou o jogador mais jovem a começar como titular em qualquer final europeia.

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"Mister Chip" explicou que os dois jogadores mais jovens que o antecederam em termos de idade nas finais europeias haviam entrado como reservas, e não como titulares.

Trata-se de Ronald de Boer, que disputou a Supercopa da Europa em 1987 com 17 anos e 193 dias, e Ibrahim Mbaye, que disputou a edição de 2025 com 17 anos e 201 dias.

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