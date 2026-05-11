O jogador de futebol belga que enriqueceu todos os profissionais, menos a si mesmo

O acórdão Bosman revolucionou o futebol em 1995. Ele alterou o equilíbrio de forças a favor dos jogadores e deu um enorme impulso à profissionalização do esporte. No entanto, quase ninguém se lembra mais do homem por trás dessa decisão histórica. Parte 13 da nossa seção Rebel United.

Por Filippo Cataldo

O homem que tornou praticamente todos os jogadores de futebol profissionais — e seus agentes — muito mais ricos, exceto a si mesmo, nunca teve a intenção de mudar o futebol para sempre. Jean-Marc Bosman não queria ser um rebelde. Ele não pretendia levar seu clube, o RFC Liège, a Federação Belga de Futebol e, por fim, também a UEFA ao Tribunal de Justiça Europeu.

Bosman não queria, de forma alguma, como ele mesmo diz agora, “dar algo maravilhoso” ao futebol. E muito menos se tivesse que pagar o preço mais alto por isso. “Tive uma vida caótica”, diz ele sobre um período que, na realidade, foi um profundo declínio pessoal: problemas com álcool, dívidas, depressões, uma acusação por violência doméstica e preocupações financeiras constantes.

Bosman mudou o futebol para sempre, mas o futebol virou-lhe as costas depois disso. “É triste, mas desde o início queriam me apagar. Fui ignorado. Mas compreendi que se paga um preço quando se ataca o sistema de poder existente”, diz ele agora.

O que Bosman queria na época era, na verdade, muito simples: justiça para si mesmo. Ele só queria continuar jogando futebol. Quando seu contrato com o RFC Liège, da primeira divisão belga, expirou no verão de 1990, ele quis se transferir para o USL Dunkerque, da segunda divisão francesa.

Bosman tinha então 25 anos. Um meio-campista ofensivo competente, mas não excepcional. Ele havia sido formado no Standard de Liège, onde fez sua estreia no futebol profissional. Nas duas temporadas seguintes, jogou pelo rival local, o RFC de Liège, onde disputou apenas 25 partidas na primeira divisão belga.

Ele ficou aliviado com o término do contrato, pois os meses anteriores tinham sido difíceis. Bosman estava em desacordo tanto com o técnico quanto com a diretoria do clube. O RFC Liège chegou a lhe oferecer um novo contrato, mas com um salário de cerca de 850 euros por mês, apenas um quarto do que ele ganhava anteriormente.

Estamos falando de 1990, mas mesmo naquela época 850 euros por mês para um jogador de futebol da primeira divisão na Europa Ocidental era um valor notavelmente baixo. Um operário de fábrica na Bélgica ganhava, na época, cerca de 1.000 euros por mês.

A oferta de Dunkerque chegou, portanto, exatamente na hora certa. É verdade que era na segunda divisão, mas era na França, um país muito mais importante para o futebol do que a Bélgica. Além disso, a cidade ficava bem na fronteira com seu país natal. Para um jogador como Bosman, era uma oferta atraente e lógica.

O RFC Liège exigiu uma quantia absurda pela transferência de Bosman

Havia apenas um problema: o RFC Liège não queria deixar Bosman partir assim tão facilmente. O clube exigiu uma taxa de transferência entre 600.000 e 800.000 euros pelo seu camisa 10. E isso por um jogador cujo contrato já havia expirado e a quem, pouco antes, havia sido oferecido um novo contrato por um valor próximo ao salário mínimo belga.

O Dunkerque não queria — ou não podia — pagar esse valor. O RFC Liège bloqueou então a transferência. Assim, Bosman, contra a sua vontade, tornou-se um rebelde.

Ele renunciou ao seu status de profissional e voltou a se registrar como amador, para poder finalmente deixar o Liège. Para manter a forma, jogou inicialmente em um clube francês da quinta divisão. Um ano depois, foi para um clube da primeira divisão na Ilha da Reunião, a ilha francesa no Oceano Índico. Mas o mais importante: Bosman entrou com uma ação judicial contra seu antigo clube e a Federação Belga de Futebol, exigindo uma indenização.

Do ponto de vista esportivo, as transferências de Bosman não representavam grande coisa. Na Ilha da Reunião, ele não encontrou o que procurava e, quando voltou para a Bélgica em 1992, nenhum clube quis mais lhe oferecer um contrato.

Ele solicitou o seguro-desemprego, mas também foi recusado. Naquela época, o ex-jogador de futebol profissional morava temporariamente na garagem dos pais.

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A decisão Bosman mudou o futebol para sempre

Perante o tribunal, Bosman acabou ganhando o caso. Já em 1990, os tribunais belgas decidiram que sua transferência para o Dunkerque não deveria ter dependido de uma taxa de transferência. Mas o RFC Liège e a Federação Belga de Futebol não aceitaram a decisão. Segundo a UEFA, os tribunais comuns não tinham nada a dizer sobre questões de futebol; estas deveriam ser resolvidas exclusivamente dentro do esporte.

Com isso, porém, o mundo do futebol subestimou a influência da União Europeia. A justiça belga e Bosman recorreram ao Tribunal de Justiça Europeu. O objetivo era obter uma decisão de princípio: os jogadores de futebol profissionais também deveriam, assim como outros trabalhadores na UE, poder escolher livremente onde queriam trabalhar.

Os clubes e as federações de futebol reagiram com indignação e previram o fim do futebol. O então presidente da UEFA, Lennart Johansson, alertou que a União Europeia ameaçava destruir o futebol de clubes. Sepp Blatter, que mais tarde se tornaria presidente da FIFA, questionou se se deveria permitir que os ricos ficassem cada vez mais ricos.

Apesar de todas as objeções, em dezembro de 1995 seguiu-se a decisão histórica que dividiu definitivamente o futebol em uma era antes e depois de Bosman.

Antes dessa decisão, os jogadores dependiam fortemente de seus clubes na prática. Mesmo que seus contratos tivessem expirado, eles só podiam sair se o clube desse permissão. Após a decisão Bosman, os jogadores passaram a ter total liberdade para escolher um novo empregador ao término de seus contratos.

Isso alterou profundamente as relações de poder. Os clubes tiveram que tentar contratar seus jogadores mais cedo e em condições mais vantajosas. Os salários subiram rapidamente e os jogadores sem vínculo contratual muitas vezes conseguiam negociar um bônus de assinatura substancial com seu novo clube.

Também no mercado de transferências tudo mudou. Enquanto antes os clubes determinavam em grande parte quanto valia um jogador e quanto ele ganhava, os jogadores passaram a ter muito mais influência sobre seu próprio valor de mercado. Bons jogadores de futebol ficaram, assim, cada vez mais caros.

A diferença também ficou visível nos salários. Antes da decisão Bosman, muitos jogadores profissionais ganhavam pouco mais do que o salário mínimo. Depois disso, até mesmo jogadores de nível médio nas principais competições puderam se tornar milionários.

Além disso, a decisão pôs fim às restrições rigorosas ao número de jogadores estrangeiros. No início dos anos 90, os clubes na maioria das competições europeias podiam escalar apenas três estrangeiros. Após Bosman, essas restrições desapareceram para jogadores da União Europeia e, mais tarde, também para muitos outros jogadores na Europa.

Um momento simbólico ocorreu no Boxing Day de 1999, quando o Chelsea se tornou o primeiro grande clube da história da Premier League a entrar em campo com um time titular composto inteiramente por jogadores estrangeiros.

Enquanto isso, Bosman “nem sequer podia comprar um sorvete”

O técnico do Chelsea na época era Gianluca Vialli. Um ano antes, ele havia levado o clube londrino à conquista da Recopa Europeia como jogador-técnico. Vialli foi, além disso, uma das últimas transferências recordes da era pré-Bosman: em 1992, a Juventus pagou ao UC Sampdoria o equivalente a cerca de 17 milhões de euros pelo atacante.

Após a decisão Bosman, os valores das transferências dispararam. Em 1997, o Inter de Milão pagou 26,5 milhões de euros ao FC Barcelona por Ronaldo. Vinte anos depois, o Paris Saint-Germain quebrou todos os recordes ao desembolsar 222 milhões de euros por Neymar.

A decisão Bosman tornou inúmeros jogadores profissionais consideravelmente mais ricos e alterou o equilíbrio de poder a favor dos jogadores. Ao mesmo tempo, reforçou o domínio das cinco maiores ligas europeias. Na primeira metade da década de 1990, pouco menos de 80% dos jogadores que terminaram entre os dez primeiros do Ballon d'Or jogavam na Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha ou França. Após Bosman, esse número subiu para nada menos que 98%.

O próprio Jean-Marc Bosman quase não se beneficiou da revolução que leva seu nome. “Todos se beneficiaram da minha luta. Exceto eu”, diz ele.

Em 1996, ele ainda disputou sete partidas pelo RCS Visé, na época na segunda divisão belga. Em 1999, nove anos após o início de sua batalha judicial e quatro anos após a decisão, ele recebeu uma indenização de 780 mil euros pelo fim abrupto de sua carreira.

No entanto, esse dinheiro acabou rapidamente. Houve períodos em que, segundo ele mesmo, “nem sequer podia comprar um sorvete”. Alguns jogadores profissionais de futebol belgas, entre eles Frank Verlaat e Marc Wilmots, doaram dinheiro para ajudá-lo a sobreviver.

Hoje em dia, Bosman recebe um auxílio mensal da FIFPRO. Pelo menos lá ele não foi esquecido. “Todo mundo conhece a regra Bosman, mas ninguém conhece o homem por trás dela”, diz ele. “Sou um homem sem rosto.” Ele travaria a mesma batalha hoje? “Eu dei algo de bom ao mundo do futebol, mas nunca recebi reconhecimento por isso. Isso foi o que mais me doeu”, diz Bosman. “Então, não, eu não faria isso de novo. Tive que sacrificar demais por isso.”