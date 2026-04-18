O jogador contratado por milhões, que não tem tido minutos de jogo no PSV, vai sair? “Vamos ver no verão”

No verão passado, o PSV pagou nada menos que 3 milhões de euros para contratar Nick Olij do Sparta Rotterdam. O goleiro de 30 anos ainda não disputou nenhuma partida pela equipe principal, mas pode muito bem deixar o clube após esta temporada.

Em parte devido a lesões, o jogador de Haarlem ainda não conseguiu fazer sua estreia na equipe principal de Eindhoven. Na noite de sexta-feira, Olij defendeu o gol do Jong PSV pela terceira vez nesta temporada contra o Jong Ajax (derrota por 0 a 1).

“É uma sensação boa. A última vez que joguei noventa minutos em uma partida oficial foi há muito tempo. Foi ótimo estar de volta ao campo”, começa Olij.

O repórter da ESPN pergunta ao experiente jogador se ele estava pronto para jogar. “Você está sempre pronto para jogar. Você passa a semana inteira se preparando para jogar. Hoje eu sabia que poderia jogar.”

Olij ainda é uma contratação milionária sem minutos em campo, mas muito provavelmente isso vai mudar na quinta-feira contra o PEC Zwolle. “Você ouviu bem. É um momento pelo qual esperei muito tempo. Não faço ideia, então vou esperar para ver.”

Olij acredita que tem sido valioso para o campeão nacional. “Tenho sido importante no vestiário. Sempre mantive uma atitude positiva e trabalhei duro. Isso está valendo a pena.”

No PSV, Olij tem o tcheco Matej Kovár acima dele na hierarquia. “Essa é a situação atual. Cabe a mim trabalhar duro todos os dias. A situação não vai mudar agora. Isso não significa que eu me contente com a posição em que estou agora. Só preciso continuar trabalhando duro. Estou no auge da minha carreira e vamos ver o que vai acontecer.”

Ainda não está claro onde Olij vai jogar na próxima temporada. “Ainda não sei. Não tomei nenhuma decisão a esse respeito. Isso envolve várias partes. Quero terminar bem as últimas quatro semanas e manter a forma. Veremos no verão como e o que vai acontecer.”