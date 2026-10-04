O Chelsea lidera uma disputa acirrada pela contratação de Alex Scott, estrela do Bournemouth e da seleção da Inglaterra, na próxima janela.

Scott chegou ao Bournemouth vindo do Bristol City em 2023 e seguiu sua trajetória para se tornar um dos meio-campistas mais cobiçados da Premier League nos últimos três anos.

O jogador de 23 anos recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra em novembro passado, e talvez tenha sido um infortúnio ter perdido um lugar na lista de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo.

Ainda assim, Scott estreou pela seleção principal na partida da Liga das Nações da Europa entre a Inglaterra e a República Tcheca na noite de terça-feira, quando entrou no lugar de Elliot Anderson aos 70 minutos, no estádio Fortuna Arena, em Praga.

Ao longo de todo o verão, o futuro de Scott foi tema de intensas especulações na imprensa, com a elite do futebol inglês acompanhando de perto sua evolução já há algum tempo.

Segundo o jornal "Telegraph", o Chelsea assumiu desde então a "linha de frente" para garantir a contratação de Scott, depois de o Bournemouth ter recusado uma oferta de 60 milhões de libras esterlinas perto do fim da janela de transferências.

Afirma-se que o Chelsea buscará ativamente reforçar as opções de meio-campo de Xabi Alonso em janeiro e no próximo verão, após o fracasso em uma última tentativa de contratar o jogador do Monaco, Lamine Camara, no mês passado.

De acordo com o que noticiou o jornal "Metro", a insistência do Bournemouth em não vender Scott no verão não diminuiu o interesse do Chelsea.

Diz-se também que Arsenal e Liverpool acompanham de perto a situação de Scott, e espera-se que ofereçam forte concorrência caso o Chelsea decida intensificar seus esforços.

O contrato atual de Scott com o Bournemouth se estende até junho de 2028.

Relatos no verão indicaram que provavelmente seria necessária uma oferta superior a 80 milhões de libras esterlinas para convencer Scott a deixar o estádio Vitality.

Após a atuação de destaque de Scott contra a Croácia no último sábado, o técnico da seleção da Inglaterra, Tuchel, descreveu o jogador do Bournemouth como "o jogador completo".

O treinador alemão declarou aos jornalistas após a goleada da Inglaterra por 7 a 0: "Primeira titularidade, e que começo. Que atuação!".

E acrescentou: "Ele tem uma habilidade excepcional no trato com a bola no momento, sua capacidade de tomar decisões está no mais alto nível e joga com muita confiança. É muito ativo, muito seguro, e se dedica bastante sem a bola; é um jogador completo neste momento".