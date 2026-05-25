O jogador com 22 convocações pela seleção holandesa está sem contrato: “Todas as opções estão em aberto”

Vincent Janssen vai procurar um novo clube como jogador sem vínculo. O jogador, que disputou 22 partidas pela seleção holandesa, jogou no último fim de semana sua última partida pelo Royal Antwerp.

Janssen, de 31 anos, jogou quatro anos em Antuérpia. Após 173 partidas oficiais, 64 gols e 27 assistências, sua trajetória no clube chegou ao fim.

O artilheiro de Brabant ainda não tem planos de se aposentar, como disse ao Het Laatste Nieuws. “Ainda não tenho ideia do que o futuro reserva: ainda não decidi nada. Todas as opções ainda estão em aberto.”

No entanto, Janssen acabou descartando uma opção. “Na Bélgica, para mim, não há nada além do Antwerp. Posso afirmar isso com certeza agora.”

“Isso não tem nada a ver com outros clubes, pois há muitos clubes excelentes na Bélgica, mas o Antuérpia continua sendo o melhor para mim”, afirmou o atacante.

Janssen relembra um belo período. “O que fizemos aqui é fantástico: isso não será repetido tão cedo na Bélgica. Eu gostaria de ter conquistado mais um título, mas infelizmente não deu certo. Tenho muito orgulho de ter feito parte deste clube por quatro anos.”

Janssen foi formado pelo Feyenoord, mas não chegou a estrear. Na Holanda, ele disputou partidas oficiais pelo Almere City e pelo AZ.