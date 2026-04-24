Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield
Bart DHanis

Bart DHanis

O jogador com 19 convocações pela seleção holandesa está prestes a se transferir para o Liverpool

Micky van de Ven provavelmente deixará o Tottenham Hotspur no próximo verão. O zagueiro pode escolher entre o Manchester United e o Liverpool e, segundo o confiável Ben Jacobs, tem uma preferência clara.

Se o Tottenham for rebaixado, Van de Ven sairá de qualquer maneira. Se o clube conseguir se manter na Premier League, a diretoria pretende oferecer-lhe um novo contrato. No entanto, não é certo que ele permaneça no clube.

Van de Ven parece estar impressionado com o novo técnico, Roberto De Zerbi, e, portanto, a chance de ele renovar, caso o Spurs se mantenha na divisão, aumentou um pouco.

O Manchester United está de olho na situação de Van de Ven, mas ainda não fez nenhuma abordagem. Jacobs informa que também o Liverpool, o FC Barcelona e o Real Madrid têm Van de Ven na lista.

“O grande problema para o Manchester United é que, se o Liverpool entrar seriamente na disputa, e essa chance é muito grande, Van de Ven escolheria imediatamente o Liverpool. Digo isso com absoluta certeza”, afirma Ben Jacobs em um vídeo.

“Van de Ven quer jogar ao lado de Van Dijk, que ainda tem um ano de contrato, para substituí-lo no ano seguinte como líder da defesa. Além disso, toda a sua família é torcedora do Liverpool, então essa escolha é fácil”, conclui ele.

