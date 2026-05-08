O jogador com 149 convocações pela seleção nacional é muito enfático: "Com certeza quero voltar ao Ajax"

Christian Eriksen se mostra aberto a uma transferência para o Ajax, segundo afirmou o meio-campista dinamarquês em um evento do Ajax Life.
Nas imagens, é possível ver como Eriksen, que atualmente luta contra o rebaixamento com o VfL Wolfsburg, é questionado por Siem de Jong e pelo apresentador Rob van Rossum sobre um retorno ao Ajax.
“Sim. Com certeza quero isso”, respondeu o meio-campista ofensivo com convicção. Seu contrato na Alemanha vai até meados de 2027.
Eriksen já tem 34 anos, mas ainda provou seu valor nesta temporada no Wolfsburg. Em 29 partidas, ele marcou três gols. Além disso, deu oito assistências.
O clube está atualmente na décima sexta posição e, com isso, está provisoriamente salvo, embora o décimo sétimo colocado, o St. Pauli, tenha o mesmo número de pontos, mas um saldo de gols inferior. Na última rodada, as duas equipes se enfrentam.
Eriksen já disputou 163 partidas pelo Ajax no início de sua carreira. Ele marcou 32 gols e deu 65 assistências pelo clube de Amsterdã. Posteriormente, ele atuou por times como Tottenham Hotspur e Manchester United. Pela seleção da Dinamarca, ele disputou 149 partidas.