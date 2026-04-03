O jogador caríssimo contratado pelo Ajax vai sair depois de apenas um ano? “Talvez eles queiram vendê-lo”

Segundo Mike Verweij, do De Telegraaf, não é improvável que o retorno de Kasper Dolberg ao Ajax dure apenas uma temporada. O dinamarquês foi contratado no verão passado por dez milhões de euros, vindo do RSC Anderlecht.

Segundo o jornalista, pode ocorrer uma grande reformulação no elenco no próximo verão na Johan Cruijff ArenA. “Acho que Cruijff tem uma visão bem diferente da de Alex Kroes”, afirma Verweij.

“O elenco que Kroes e Marijn Beuker montaram realmente não é bom o suficiente”, afirma o observador do clube, referindo-se ao atual time do Ajax. Assim, parece que em Amsterdã a proverbial vassoura será novamente tirada do armário.

Também no que diz respeito à posição de atacante, são esperadas as mudanças necessárias. A saída de Wout Weghorst está longe de ser irrealista, embora, segundo consta, Cruijff esteja encantado com a atitude do experiente atacante.

“Ele dá tudo de si nos treinos. Mas seu contrato está chegando ao fim e ele também ganha bem. Há uma boa chance de Weghorst ir para o FC Twente”, afirma Verweij. “Erik ten Hag (diretor técnico em Enschede, red.) deve estar encantado com ele, pois o conhece bem.”

O Ajax pretende preencher a posição de atacante de maneira bem diferente, prevê o observador do clube. “O Ajax vai apostar em um atacante mais velho e experiente, com um jogador mais jovem atrás dele. Acho que eles querem ter todas as posições duplamente cobertas e que vão realmente buscar experiência.”

Isso também poderia comprometer a vaga de Dolberg no elenco. “Não sei se vão continuar com Dolberg. Talvez queiram vendê-lo também”, afirma Verweij.