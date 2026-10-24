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O mundo do futebol se prepara para testemunhar uma cena que muitos consideravam impossível: Ronaldinho, ex-craque do Barcelona e do Milan, está prestes a voltar ao futebol profissional na Itália. Mais de uma década após sua última partida oficial, o ídolo brasileiro está confirmado para uma participação surpreendente na terceira divisão.

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Um retorno impressionante do ícone brasileiro

O jogador de 46 anos entrará oficialmente em campo pelo Ravenna em 15 de novembro, contra o rival local Forlì, em um clássico muito aguardado. Será sua primeira partida oficial desde que deixou o Fluminense, em 2015, encerrando um hiato de 11 anos longe do futebol profissional.

O Ravenna surpreendeu ao contratar o vencedor da Bola de Ouro de 2005 em junho, causando grande repercussão nas divisões inferiores do futebol italiano. No entanto, o campeão mundial ainda não atuou pela equipe da Serie C. Até agora, participou apenas de uma cerimônia de apresentação à beira-mar em Marina di Ravenna, em agosto, após um anúncio inicial em Miami.

“O retorno da magia”

Ao confirmar a data da partida, o clube divulgou um comunicado que destacou a dimensão da ocasião. “É um evento que atrairá os olhares do mundo para o Stadio Bruno Benelli”, declarou. “O mundo inteiro do futebol achou que era bom demais para ser verdade, mas agora podemos confirmar oficialmente um grande retorno: O retorno da magia, do sorriso e de um talento que cativou gerações de torcedores, independentemente dos times pelos quais torcem.”

O clube italiano também relembrou o caminho percorrido desde a chegada surpreendente do jogador. “Desde o anúncio em Miami ... até a calorosa recepção dos torcedores na praia de Marina di Ravenna, a expectativa cresceu, alimentada por uma mistura de entusiasmo, curiosidade e incredulidade”, prosseguiu o comunicado.

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“A visão do presidente Cipriani, que despertou a imaginação dos torcedores e provocou debates muito além das fronteiras da Itália, agora tem uma data concreta. Ronaldinho jogará no Benelli, abrindo um novo capítulo em uma história que nunca deixa de surpreender.”

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Um legado de pura alegria

A ida para a terceira divisão representa a segunda passagem de Ronaldinho pelo futebol italiano, após três anos de sucesso no AC Milan, entre 2008 e 2011. Embora sua carreira repleta de títulos inclua períodos de domínio no Paris Saint-Germain e no Barcelona, a diretoria do Ravenna considera que seu impacto vai muito além das conquistas.

Ao destacar seu apelo singular em todo o mundo, o clube acrescentou: “Há jogadores lembrados pelo que conquistaram e outros também pela maneira como fizeram as pessoas se sentir. Ronaldinho pertence àquele raro grupo de campeões capazes de transformar o futebol em pura alegria com uma jogada inesperada, um momento de genialidade criativa ou um sorriso que uniu estádios e gerações.”

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Clássico se aproxima para o Ravenna, em alta na Serie C





Getty Images





O Ravenna ocupa atualmente a segunda posição em seu grupo da Serie C, competição dividida por regiões, e a chegada de um jogador do calibre de Ronaldinho pode dar um grande impulso ao clube dentro e fora de campo. O presidente Ignazio Cipriani, que comanda a rede de restaurantes Cipriani, já revelou publicamente seu maior sonho: ver o brasileiro marcar o último gol de sua ilustre carreira com a camisa do Ravenna.

Agora, todas as atenções se voltam para o Stadio Bruno Benelli e o próximo clássico contra o Forlì. Como o Ravenna resumiu o espetáculo que se aproxima: “A espera está quase no fim. A magia está voltando a campo.”