O jeito Santander de ajudar jovens jogadoras a realizarem seus sonhos

Enquanto o futebol feminino continua a crescer, o Santander está ajudando as jovens futebolistas a realizar seus sonhos esportivos através do esquema de bolsas de estudo de futebol feminino do Santander.

A iniciativa promove a educação de jovens atletas, com 1.000 jogadoras de futebol, entre 16 e 20 anos, ajudadas até hoje, enquanto se esforçam para ganhar bolsas de estudo em universidades nos .

O programa já obteve sucesso; Regina Fiabema, originalmente de Tromsø, Noruega, agora se desenvolvendo em Nova York, e que está atingindo seu potencial.

"Eu viajei para lugares onde nunca estive. Conheci pessoas que eu nunca teria conhecido e também recebi uma bolsa de estudos para jogar futebol".

"Agora eu tenho a oportunidade de fazer o que sempre acreditei poder fazer".

O mesmo se aplica a Jimena Cabrero, uma jovem atacante da , determinada a aproveitar ao máximo sua oportunidade em Atlanta.

"É tão emocionante porque você está jogando em um país que é um exemplo de liderança para o futebol feminino".

"O futebol lhe dá tantas oportunidades. Com esforço e persistência, você pode conseguir tudo".

