O Al-Ittihad está perto de fechar um dos dossiês mais importantes relacionados ao reforço de seu elenco durante a atual janela de transferências, depois que o clube saudita selou um acordo com um dos clubes do Campeonato Alemão, em uma negociação que visa compensar a saída de um de seus principais profissionais durante o mercado atual, restando apenas concluir alguns trâmites contratuais antes do anúncio oficial.

Segundo o jornal saudita " Al-Riyadiyah ", o Al-Ittihad e o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, chegaram a um acordo sobre a transferência do japonês Ritsu Doan para as fileiras do "Decano", deixando o jogador perto de viver uma nova experiência na Roshn Saudi League, após um período que passou nos gramados europeus.

A movimentação do Al-Ittihad para contratar Doan veio após a saída do francês Moussa Diaby, que deixou o time rumo ao Bayer Leverkusen, levando o "Decano" a buscar um novo elemento capaz de ocupar as funções ofensivas e dar ao time mais soluções no último terço.

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Doan se destaca por sua capacidade de atuar em mais de uma posição ofensiva, além de possuir grande experiência nos gramados europeus, o que o torna uma opção adequada para o Al-Ittihad no âmbito do processo de reconstrução do time e da mudança de diversos nomes que representavam os contornos do projeto anterior.

O jornal saudita apontou que o acordo entre o Al-Ittihad e o Eintracht Frankfurt já foi de fato firmado, enquanto as duas partes aguardam a conclusão de alguns trâmites contratuais antes da transferência oficial do jogador para o clube de Jidá, o que torna o anúncio da negociação uma questão de tempo.

A negociação de Doan vem no âmbito das movimentações do Al-Ittihad para reforçar seu elenco com novos elementos, diante das grandes mudanças ocorridas no time durante o verão e do desejo da diretoria de dar ao treinador um conjunto de opções capazes de aplicar suas ideias e conferir ao "Decano" uma personalidade diferente durante a temporada.

Assim, Ritsu Doan fica perto de suceder Diaby no elenco do Al-Ittihad, em uma negociação que pode dar ao time um importante acréscimo ofensivo, enquanto a torcida do "Decano" aguarda o anúncio oficial da negociação e a chegada do jogador japonês ao novo projeto do clube.