O irmão mais novo de um ex-jogador promissor assina contrato com o Feyenoord até meados de 2029

Hakeem Agboluaje continuará no Feyenoord até meados de 2029. O irmão mais novo de Bobby Adekanye, de 18 anos, renovou seu contrato no De Kuip por mais duas temporadas.

Pelo site do clube, Agboluaje comentou essa notícia animadora. “É uma grande demonstração de valorização o fato de o Feyenoord ter querido renegociar e prorrogar meu contrato.”

“Estou extremamente feliz com as oportunidades e experiências que tive no clube nos últimos tempos. Isso, naturalmente, me deixa com vontade de mais, o que me deixou ainda mais motivado para alcançar meu objetivo final no Feyenoord.”

Agboluaje faz parte da base do Feyenoord desde o verão de 2020 e tem se desenvolvido fortemente nas últimas temporadas em Varkenoord.

Essa evolução não passou despercebida. Na última temporada, Agboluaje treinou regularmente com o time principal e integrou várias vezes a escalação do Feyenoord 1.

Agboluaje é o irmão mais novo de Adekanye, que, como grande talento, esteve sob contrato com o Ajax, o FC Barcelona, o PSV, o Liverpool e a Lazio.

Em 2025, Adekanye conquistou a taça com o Go Ahead Eagles, após o que partiu para a Turquia. Lá, ele joga atualmente pelo Manisa FK.