O irmão mais novo de Alfred e Dick Schreuder é candidato a treinador principal de um clube profissional holandês

Bart Schreuder (42) tornou-se um novo candidato ao cargo de técnico principal do FC Den Bosch, segundo informa o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin. O caçula da família nunca havia atuado de forma independente no futebol profissional.
É possível que o irmão mais novo de Alfred (Al-Diraiyah FC) e Dick (NEC Nijmegen) Schreuder tenha essa oportunidade na Keuken Kampioen Divisie.
Os principais candidatos, Rob Penders, Bas Sibum e Peter Uneken, têm várias opções, o que coloca o Den Bosch na fila de espera.
O Den Bosch está considerando colocar Schreuder à prova. No futebol profissional, ele atuou apenas como assistente, no Al-Ain e no Al-Nasr.
No entanto, Schreuder já comandou times amadores em Otterlo, Lunteren, Montfoort e Barneveld.
Schreuder está atualmente em estágio no NEC e espera obter em breve seu diploma UEFA Pro. Se for aprovado, ele terá as credenciais necessárias para se tornar treinador principal no futebol profissional holandês.
O caçula dos Schreuder nasceu em 1983. Dick é de 1971 e Alfred, de 1972. Ao contrário dos irmãos, Bart nunca foi jogador profissional de futebol.