O irmão do jogador do Feyenoord estreia no Ajax: “Mostrei que estou à altura do nível”

Kennynho Kasanwirjo teve a oportunidade de conhecer de perto o time principal do Ajax durante a pausa para os jogos internacionais. O irmão mais novo de 18 anos de Neraysho Kasanwirjo (24), jogador do Feyenoord, chegou até a fazer sua estreia não oficial.

Em entrevista ao Ajax Showtime, o talentoso zagueiro relembra as últimas semanas. Kasanwirjo foi titular na partida amistosa contra o FC Volendam (2 a 2).

“Acho que me saí bem e recebi elogios da comissão técnica e dos jogadores”, conta Kasanwirjo. “Foi um momento de muito orgulho.”

O jogador de Amsterdã sonha há anos com o time principal do Ajax. “Jogo no clube desde a categoria Sub-10 e, de repente, estou jogando com todos os rapazes que normalmente vemos na TV. Isso foi muito legal.”

“Consigo acompanhar bem o nível. Também treinei com o time principal e mostrei que estou à altura”, diz Kasanwirjo com confiança.

Kasanwirjo espera continuar a se desenvolver no Ajax nos próximos anos. “É um bom ambiente para mim e conheço alguns dos rapazes há oito ou nove anos.”

Kennynho é seis anos mais novo que seu irmão Neraysho, que ainda está sob contrato com o Feyenoord. Nesta temporada, ele joga por empréstimo pelo Fortuna Sittard.