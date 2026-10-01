A bússola da Federação Iraquiana de Futebol aponta para uma grande reviravolta técnica nos próximos dias, por conta da amarga eliminação da seleção dos "Leões da Mesopotâmia" da Copa do Golfo e da decepção que a antecedeu, estendendo-se desde as eliminatórias da Copa do Mundo.

Nesse contexto, o jornalista esportivo Hisham Mohammed revelou, durante sua participação no programa "Waqt Al-Khaleej", na emissora "Al-Rabia Al-Riyadiya", a existência de uma tendência séria e forte dentro dos bastidores da Federação Iraquiana no sentido de encerrar o contrato com o técnico australiano Graham Arnold.

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O jornalista explicou que Younis Mahmoud, presidente da Federação Iraquiana atualmente na cidade de Jidá, realizou reuniões emergenciais e intensas com membros da diretoria para discutir o assunto, em meio a um consenso quase total da maioria sobre a necessidade de demitir o técnico pela inutilidade de sua permanência.

Esse enorme desejo de mudança vem como resultado das duras críticas que atingiram Arnold por causa do caos nas escolhas técnicas de escalação e da clara confusão na condução de partidas decisivas, erros que ficaram evidentes e provocaram o agravamento da situação da equipe ao longo de todo o torneio do Golfo.

Apesar da seriedade da decisão, a Federação Iraquiana enfrenta um difícil desafio de tempo, representado pela escassez de prazo disponível antes do início dos preparativos oficiais para a participação nas finais da Copa da Ásia de 2027, marcada para ser realizada no Reino da Arábia Saudita.

Vale lembrar que a eliminação da seleção iraquiana da festa do Golfo veio dentro de um cenário trágico e cruel, já que a equipe precisava apenas evitar a derrota diante da Arábia Saudita ou um tropeço de Omã, mas a vitória de Omã sobre o Kuwait, somada à derrota dos iraquianos para os sauditas, levou à igualdade de chances e ao recurso ao sistema de sorteio, que eliminou o Iraque oficialmente.