Uma reportagem publicada neste domingo revelou os últimos desdobramentos relativos à escolha do país-sede da próxima edição da Copa do Golfo Árabe, a "Golfo 28".

O Escritório Executivo da Federação da Copa do Golfo Árabe de Futebol realiza sua reunião ao meio-dia da próxima segunda-feira, na cidade de Jidá, à margem do torneio "Golfo 27".

O jornal "Asharq Al-Awsat" afirmou que o dossiê para sediar o torneio "Golfo 28" está no topo da pauta da reunião, já que o Iraque foi o único a apresentar um pedido oficial para sediar a competição, o que foi confirmado pelo governador de Basra, Assaad Al-Eidani, em declarações anteriores.

No mesmo contexto, fontes revelaram ao "Asharq Al-Awsat" a existência de um interesse inicial tanto do Bahrein quanto do Sultanato de Omã em estudar a apresentação de um pedido para sediar o torneio nas próximas horas, sem que nenhuma medida oficial tenha sido tomada até o momento.

Fontes bem informadas indicaram a existência de um estudo para reaplicar o sistema de rodízio entre os países na organização da Copa do Golfo, em vez do sistema de apresentação de pedidos atualmente em vigor.

Os Emirados Árabes Unidos sediaram sua última edição em 2007, enquanto o Sultanato de Omã sediou sua última edição em 2009, e o Reino do Bahrein sediou sua última edição em 2013; já a Arábia Saudita sediou as edições de 2014 e 2026, contra duas edições do Kuwait, em 2017 e 2024, enquanto o Iraque sediou a edição de 2023, em Basra.

Essa orientação tem como objetivo garantir que o torneio passe pela maioria dos países do Golfo, dado seu grande impacto no desenvolvimento das instalações esportivas, no apoio aos praticantes de esportes na região e no fomento ao turismo em cada país, com a definição de um país substituto caso a organização não seja viável.