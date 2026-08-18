O interesse do United acende a situação: Barcelona surpreende Gavi após a contratação de Rodri!

O Barcelona se prepara para abrir a discussão sobre a renovação do contrato de Gavi nos próximos meses, apesar de o vínculo do meio-campista espanhol com o clube seguir em vigor por mais quatro temporadas, em um passo que reflete a intenção da diretoria de manter o jogador e reforçar sua posição dentro do projeto da equipe, coincidindo com a chegada de Rodrigo às fileiras do clube catalão.

Segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o Barcelona planeja iniciar negociações com os representantes de Gavi a respeito da renovação de seu contrato nos próximos meses, no momento em que o Manchester United demonstrou interesse em contar com os serviços do jogador, a pedido de seu treinador Michael Carrick.

A movimentação do Barcelona para renovar o contrato de Gavi acontece apesar de seu atual vínculo com o clube até 2030, em meio à grande satisfação dentro da direção esportiva liderada por Deco e da comissão técnica comandada por Hansi Flick com a evolução do jogador e seu papel dentro da equipe, além da vontade do clube de mantê-lo por considerá-lo um dos elementos fundamentais em seu projeto futuro.

Gavi, por sua vez, não parece disposto a mudar de destino, já que o jogador se sente muito feliz no Barcelona e considera o clube sua casa desde que passou por sua academia até chegar ao time principal, além de manter uma forte relação com o treinador Flick, que contribuiu para sua evolução tanto no aspecto técnico quanto no pessoal.

Gavi ocupa um lugar especial nos planos de Flick, que conta com ele em seus esquemas para a nova temporada, enquanto o jogador aspira a continuar evoluindo dentro da equipe e alcançar futuramente uma posição de maior importância, chegando a usar a braçadeira de capitão.

O interesse do Manchester United em Gavi surge em um momento em que o clube inglês realizou grandes movimentações para reforçar seu meio-campo, depois de ter gasto cerca de 100 milhões de euros na contratação de André Santos e Youri Tielemans, enquanto sua prioridade atual está concentrada na contratação de um lateral-esquerdo.

Ainda assim, o Barcelona não parece disposto a dar ao United uma oportunidade real de abrir a discussão sobre a saída de Gavi, já que o plano do clube aponta para a direção de assegurar o futuro do jogador com um novo contrato, em uma mensagem clara que reflete seu valor dentro do projeto esportivo do clube.

Dessa forma, a chegada de Rodrigo ao Barcelona parece não ter ameaçado o lugar de Gavi nos planos do clube, mas sim levado a diretoria a confirmar sua confiança no jovem meio-campista, por meio de um passo que pode definir seu futuro de forma antecipada e fechar a porta às pretensões do Manchester United.