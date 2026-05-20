O Inter Miami está muito perto de contratar Casemiro, segundo o jornalista especializado em transferências Ben Jacobs, que costuma ser confiável. O brasileiro deixará o Manchester United neste verão sem custo de transferência.

Sua saída iminente da Inglaterra já é de conhecimento geral. No Manchester United, Casemiro recuperou, em alguns momentos, sua antiga forma nesta temporada, mas, apesar disso, foi decidido não exercer a opção de prorrogar seu contrato por mais um ano.

Em março, Fabrizio Romano já havia divulgado a notícia de que Casemiro estaria interessado em uma transferência para a MLS, e, com isso, em jogar ao lado de Lionel Messi. O negócio já estaria em fase final, garante Jacobs.

O Inter Miami está, de fato, “otimista” quanto à transferência e tem plena confiança de que poderá permanecer dentro das diretrizes financeiras da MLS. O próprio Casemiro também está muito ansioso para dar esse passo.

O LA Galaxy pensou que ainda poderia convencer o brasileiro no último momento, assim como clubes do Oriente Médio, mas Casemiro deixou claro mais uma vez que só quer ir para o Inter Miami.

Com isso, o time de estrelas do Inter Miami fica ainda mais completo. Com nomes como Messi, Luis Suárez e Rodrigo de Paul, o clube conta com jogadores que já provaram seu valor no mais alto nível.

Além disso, Casemiro recebeu mais uma boa notícia esta semana. O meio-campista de 34 anos foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo.