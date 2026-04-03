O Inter de Miami enfrenta um grande obstáculo na tentativa de contratar Mohamed Salah

Em um desenvolvimento emocionante que deve causar um terremoto no mercado de transferências de verão, o clube americano Inter Miami demonstrou forte interesse em contratar o astro egípcio Mohamed Salah, que anunciou oficialmente sua saída do Liverpool ao final da temporada atual.

De acordo com o site “Football Insider”, o Inter de Miami busca contratar Salah em uma transferência gratuita, considerando-o o jogador capaz de fazer a diferença na equipe, exatamente como fez o sul-coreano Son Heung-min com o Los Angeles FC nesta temporada.

Salah é visto como uma aquisição de qualidade que reforçará o ataque da equipe, que já conta com grandes estrelas como Lionel Messi, Luis Suárez e Jordi Alba, o que pode tornar o Inter de Miami uma das equipes mais fortes ofensivamente na liga americana na próxima temporada.

No entanto, o aspecto financeiro continua sendo o principal obstáculo para a conclusão da negociação. A reportagem afirma que o salário exorbitante exigido por Mohamed Salah pode representar um grande desafio para a diretoria do Inter de Miami, que precisará ou convencer o jogador a reduzir seu salário, ou aceitar integralmente suas exigências financeiras.

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Salah enfrenta outras opções atraentes, já que recebe grande interesse de clubes da Liga Saudita, que demonstraram total disposição para atender a todas as suas exigências financeiras sem hesitação.

Mohamed Salah encerra sua trajetória brilhante no Liverpool após nove temporadas repletas de conquistas, nas quais contribuiu para a conquista de vários títulos e deixou uma marca inesquecível na história do clube inglês.