Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty

Traduzido por

O Inter de Miami enfrenta um grande obstáculo na tentativa de contratar Mohamed Salah

Mercado da bola
Liverpool
M. Salah
Inter Miami CF
England
Egito
EUA

O que a delegação americana precisa apresentar ao Faraó para que o acordo seja fechado?

Em um desenvolvimento emocionante que deve causar um terremoto no mercado de transferências de verão, o clube americano Inter Miami demonstrou forte interesse em contratar o astro egípcio Mohamed Salah, que anunciou oficialmente sua saída do Liverpool ao final da temporada atual.

De acordo com o site “Football Insider”, o Inter de Miami busca contratar Salah em uma transferência gratuita, considerando-o o jogador capaz de fazer a diferença na equipe, exatamente como fez o sul-coreano Son Heung-min com o Los Angeles FC nesta temporada.

Salah é visto como uma aquisição de qualidade que reforçará o ataque da equipe, que já conta com grandes estrelas como Lionel Messi, Luis Suárez e Jordi Alba, o que pode tornar o Inter de Miami uma das equipes mais fortes ofensivamente na liga americana na próxima temporada.

No entanto, o aspecto financeiro continua sendo o principal obstáculo para a conclusão da negociação. A reportagem afirma que o salário exorbitante exigido por Mohamed Salah pode representar um grande desafio para a diretoria do Inter de Miami, que precisará ou convencer o jogador a reduzir seu salário, ou aceitar integralmente suas exigências financeiras.

Leia também:

Liga dos Campeões
PSG crest
PSG
PSG
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Red Bull New York crest
Red Bull New York
RNY

Novo desdobramento nas negociações entre os dirigentes da Liga Saudita e Mohamed Salah

Slot: O grande mérito pelo desempenho do Liverpool é de Salah... e isso é realmente o que ele merece

Salah enfrenta outras opções atraentes, já que recebe grande interesse de clubes da Liga Saudita, que demonstraram total disposição para atender a todas as suas exigências financeiras sem hesitação.

Mohamed Salah encerra sua trajetória brilhante no Liverpool após nove temporadas repletas de conquistas, nas quais contribuiu para a conquista de vários títulos e deixou uma marca inesquecível na história do clube inglês.

Publicidade