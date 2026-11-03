O início de uma nova era! Lionel Scaloni anuncia a primeira convocação da Argentina desde a emocionante aposentadoria de Lionel Messi

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O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, iniciou oficialmente um novo capítulo ao anunciar sua primeira convocação desde a aposentadoria do lendário capitão Lionel Messi. A seleção argentina se prepara para seus últimos amistosos do ano, contra Uruguai e Costa Rica, marcando o início de uma trajetória sem seu maior ídolo de todos os tempos.

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A vida após o lendário camisa 10

O futebol argentino passou por uma transformação profunda após a decisão de Messi de encerrar sua carreira na seleção depois de uma trajetória histórica. Scaloni agora enfrenta o desafio de manter o domínio da Argentina sem seu principal jogador, e sua convocação mais recente reúne estrelas já consolidadas e novos nomes prontos para ocupar o espaço deixado por ele. Esta Data Fifa de novembro será um teste crucial para os ajustes táticos necessários na era pós-Messi.

À frente do ataque nesta nova era estão nomes conhecidos como Julian Alvarez e Alexis Mac Allister, dos quais se espera maior responsabilidade na criação e na liderança da equipe. Embora a ausência de Messi seja o principal assunto, a presença de várias estrelas de destaque da Premier League garante que o elenco continue forte. Scaloni manteve um núcleo de jogadores que conhece sua filosofia, oferecendo uma base estável enquanto a seleção se prepara para os próximos grandes torneios.

A lista de convocados traz inclusões e retornos notáveis que chamaram a atenção dos torcedores. Entre os novos nomes, o principal destaque é a convocação do defensor do Chelsea Aaron Anselmino. O jogador de 21 anos teve uma ascensão meteórica desde que despontou no Boca Juniors e acabou conseguindo uma transferência de destaque para Stamford Bridge. Apesar de ter enfrentado problemas com lesões durante sua passagem pela Europa, Scaloni claramente o vê como uma solução de longo prazo para a defesa argentina.

Reforços para a defesa e convocações surpreendentes

Anselmino não é o único talento da defesa que busca deixar sua marca. Mariano Troilo, do Parma, também ganhou uma vaga no elenco, em sua segunda convocação para a seleção principal. Troilo já havia integrado o grupo nas Eliminatórias da Copa do Mundo contra Chile e Colômbia, mas não chegou a entrar em campo. Esta Data Fifa representa uma oportunidade importante para que ele finalmente faça sua estreia pela seleção sob o comando de Scaloni.

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Em uma decisão que agradará a muitos torcedores do River Plate, Gonzalo Montiel voltou à seleção. O lateral-direito, um dos heróis da Copa do Mundo de 2022, estava fora da equipe desde a derrota apertada da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. Apesar de um revés recente no futebol nacional, quando foi expulso em uma derrota no Superclássico, sua experiência é considerada fundamental para um elenco que passa por uma mudança tão significativa em sua liderança.

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Dúvidas no gol e atualizações sobre lesões

A situação dos goleiros é um dos principais pontos de discussão. Emiliano Martinez, do Chelsea, foi convocado apesar de ter passado por uma cirurgia devido a uma grave lesão na mandíbula sofrida em uma partida da Premier League. Embora “Dibu” ainda não tenha voltado a disputar jogos oficiais pelo Chelsea, Scaloni quer contar com a presença de seu goleiro titular. O técnico, porém, não pretende correr riscos e convocou outros três goleiros, Geronimo Rulli, Juan Musso e Santiago Beltran, do River Plate, para ter alternativas caso Martinez não esteja plenamente recuperado.

O meio-campo e o ataque reúnem muita qualidade técnica, com nomes como Enzo Fernandez, Nico Paz e Thiago Almada. Esses jovens talentos representam o futuro técnico da seleção. Scaloni claramente busca integrar jogadores capazes de reproduzir a capacidade de manter a posse de bola e a visão de jogo que Messi oferecia, ainda que ninguém, individualmente, possa de fato substituir o impacto do astro que deixou o Inter Miami.

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O caminho da Argentina daqui para a frente

A Argentina enfrentará Uruguai e Costa Rica em uma Data Fifa que será emocionante tanto para os jogadores quanto para os torcedores. Essas partidas representam mais do que amistosos: são os primeiros passos para definir a identidade da equipe sem seu líder emblemático. A flexibilidade tática de Scaloni será observada de perto enquanto ele decide como distribuir a responsabilidade ofensiva entre seus talentosos atacantes e seu meio-campo criativo.

Com estrelas como Matías Soule e Gianluca Prestianni também no grupo, o foco está voltado para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. A transição pode ser difícil, mas a quantidade de talentos à disposição de Scaloni indica que a Argentina continuará entre as potências do futebol mundial.