A visita ao Galatasaray não sai da memória do Barcelona. Quando o Blaugrana desembarcar em Istambul nesta terça-feira como visitante incômodo, na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2026-2027, não será apenas mais um jogo, mas o sexto capítulo de uma história clássica europeia que começou na era do Dream Team comandado por Johan Cruyff. Uma história construída por nomes que vão de Sergi Barjuán ao pai de Busquets, passando por Torrent e Peña.

Primeiro capítulo: o nascimento de uma lenda em Istambul

Em 24 de novembro de 1993, na fase de grupos da Liga dos Campeões 1993-1994, o primeiro confronto entre as duas equipes terminou com um empate sem gols, 0 a 0. Mas aquela noite ficou eternizada na lembrança da torcida do Barcelona, pois marcou a estreia do lendário lateral-esquerdo Sergi Barjuán com a camisa do time principal.

Barjuán, destacado produto da academia, estreou aos 21 anos, em uma época completamente diferente da do atual talento Lamine Yamal. Sua atuação foi tão brilhante quanto a campanha do Barcelona naquele torneio, que chegou à final antes do famoso desmoronamento por 4 a 0 diante do Milan, em Atenas. Sergi disputou depois 403 partidas pelo time principal e marcou 15 gols.

O erro inesquecível do pai de Busquets

Na temporada seguinte, mais precisamente em 23 de novembro de 1994, no antigo estádio Ali Sami Yen, o Barcelona sofreu sua única derrota diante do gigante turco até hoje, por 2 a 1, decidida de forma trágica aos 88 minutos por uma falha grave do goleiro do Barcelona, Carles Busquets, pai de Sergio Busquets.

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Depois do gol de abertura de Romário para o Barcelona e do empate de Hakan Şükür, Arif Erdem finalizou, e a bola foi parada por "Busi" pai fora da linha do gol, mas acabou rolando estranhamente para dentro das redes sem que ele conseguisse afastá-la, matando qualquer chance de reação.

Os dois gols de Enrique impõem o domínio catalão

O Barcelona voltou a impor sua hegemonia no novo milênio. Em 19 de março de 2002, na segunda fase de grupos da Liga dos Campeões 2001-2002, a equipe comandada por Carles Rexach venceu em Istambul por 1 a 0, com gol de Luis Enrique, após o empate em 2 a 2 no Camp Nou, com dois gols de Javier Saviola.

O mesmo roteiro se repetiu na temporada seguinte. Em 24 de setembro de 2002, durante a segunda passagem de Louis van Gaal, o Barcelona venceu novamente em Istambul, por 2 a 0, com gols de Luis Enrique e Patrick Kluivert, antes de triunfar também em Barcelona por 3 a 1, com gols de Dani García Lara, Gerard López e Geovanni.

Um capítulo europeu com sabor puramente barcelonista

Duas décadas depois, em 17 de março de 2022, na partida de volta das oitavas de final da Liga Europa, o Barcelona de Xavi Hernández avançou ao vencer por 2 a 1 em Istambul, superando um gol marcado logo no início por Marcão, atual zagueiro do Sevilla, graças aos gols de Pedri González e Pierre-Emerick Aubameyang, após um decepcionante empate sem gols no jogo de ida, no Camp Nou.

Aquela partida ganhou importância histórica em razão do vínculo que unia duas figuras de destaque com raízes barcelonistas e que atuavam então no Galatasaray: o treinador Domènec Torrent, um dos integrantes da comissão técnica de Pep Guardiola no que muitos consideram o melhor time da história do Barcelona, e o goleiro Iñaki Peña, emprestado pelo Barcelona e que teve papel decisivo no empate sem gols do jogo de ida.

Terça-feira: um novo capítulo com estrelas inéditas

Nesta terça-feira, Galatasaray e Barcelona se reencontram em uma partida que promete ser a mais marcante entre as duas equipes, já que o clube turco conta atualmente com um elenco de estrelas sem precedentes em sua história, transformando o "inferno turco" de uma expressão desgastada que antecede todo jogo por lá em um teste real para as ambições europeias do Barcelona.







