Uma reportagem da imprensa afirmou, nesta quinta-feira, que o francês Kylian Mbappé, jogador do Real Madrid, enfrentará uma missão extremamente difícil no próximo sábado.

Mbappé sofreu uma lesão com a seleção da França diante da Turquia, pela Liga das Nações da Europa, e retornou a Madri para receber tratamento, mas gerou grande polêmica ao viajar para a França, além das mensagens que publicou nas redes sociais.

Mbappé tenta reconquistar a torcida

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que, após a oscilação em seu desempenho nas últimas semanas, Kylian Mbappé busca reconquistar a torcida do Real Madrid.

E Mbappé faz isso da única maneira disponível para ele, uma maneira que havia negligenciado recentemente: treinando com o clube e dando prioridade máxima à condição física.

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Na verdade, ele treinou com o grupo ontem, quarta-feira, como qualquer outro jogador, após uma viagem rápida a Paris na tarde de terça-feira para participar de um evento beneficente, retornando depois à capital nas primeiras horas da manhã de quarta-feira.

Durante a sessão de treino, Mbappé apareceu sorridente e em boa condição física para enfrentar o Villarreal no próximo sábado, no retorno do Campeonato Espanhol após o período de paralisação.

Mourinho tomará a decisão final sobre sua participação como titular ou não antes da partida, embora todos os indícios apontem para sua participação, mas, diante de toda essa confusão em torno do jogador francês, a opinião do treinador permanece incerta.

Mourinho, que supostamente tem uma personalidade e uma autoridade executiva maiores do que qualquer estrela do vestiário, não falou sobre o que aconteceu nos últimos dias, especialmente o episódio da bicicleta que gerou grande polêmica, e, quando o fizer, no período que antecede a partida contra o Villarreal, várias coisas podem mudar.

A torcida do Bernabéu acerta as contas com o time

Depois de tudo o que aconteceu durante o período de paralisação, e até mesmo antes dele (o incidente de Elche com as camisas dos torcedores de Ceuta), espera-se que os torcedores do Real Madrid, a menos que haja surpresas, demonstrem uma clara hostilidade em relação ao jogador francês e ao restante do elenco após a derrota no dérbi de Madri.

Pode parecer que aconteceu há muito tempo, mas a torcida do Real Madrid não esquece essas coisas, e eles sabem que ainda têm algumas contas a acertar com os jogadores, especialmente com Mbappé.