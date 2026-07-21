Não está descartado que Emiliano Martínez tenha disputado sua última partida pela seleção argentina. O goleiro de 33 anos deixa dúvidas sobre seu futuro com uma postagem no Instagram.

Com algumas fotos deste Mundial, Martínez faz uma retrospectiva do torneio. “Eu sonhava em conquistá-lo novamente. Sonhava em trazê-lo de volta para a Argentina e fazer história mais uma vez”, escreve ele.

“Sinceramente, é difícil expressar essa dor em palavras. Agora preciso refletir sobre muitas coisas, decidir como seguir em frente e se é hora de dar um passo para o lado”, parece ele sugerir um possível fim de sua carreira na seleção.

“Sinto muito… Eu realmente dei tudo de mim para ajudar meu país e meus companheiros”, conclui Martínez.

O goleiro disputou, até o momento, 67 partidas pela seleção argentina. Ele estreou em 2021 e, desde então, é o goleiro titular do país sul-americano.

Um ano depois, Martínez se sagrou campeão mundial com sua seleção, na Copa do Mundo no Catar. Logo após o torneio, ele foi eleito o melhor goleiro daquela Copa do Mundo.

Na Copa do Mundo deste verão, Martínez, que não sofreu gols em duas partidas, não perdeu nenhum minuto. Na final de domingo, ele teve muito trabalho, mas não conseguiu impedir que a Espanha conquistasse uma vitória apertada: 1 a 0.