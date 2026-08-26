Em um movimento surpreendente que abalou os meios futebolísticos e políticos na Espanha, Joan Laporta, presidente do Barcelona, anunciou o cancelamento da cerimônia de homenagem aos campeões mundiais, que estava marcada para quinta-feira no estádio Camp Nou, substituindo-a por um evento comemorativo da bandeira independentista da Catalunha, a "Estelada", no contexto de uma agressão que ele classificou como "violenta e desproporcional" sofrida por um membro menor de idade do clube por parte da Polícia Nacional espanhola.

A decisão de Laporta, anunciada nesta quarta-feira, veio após os acontecimentos registrados no estádio Martínez Valero no último domingo, antes da partida do Barcelona contra o Elche, quando um dos membros menores de idade do clube foi agredido por agentes da polícia apenas por portar a bandeira independentista catalã.

Laporta condenou o ocorrido em uma nota de tom contundente, afirmando que o clube já entrou em contato com a família da vítima para oferecer todas as formas de apoio, e descrevendo as cenas que circularam como "chocantes".

O presidente do clube catalão disse: "Não haverá homenagem aos campeões mundiais, mas sim uma celebração da bandeira independentista da Catalunha. Essa bandeira representa o pensamento de muitos torcedores do Barcelona e dos catalães, e se insere no âmbito da liberdade de expressão que deve ser respeitada".

Laporta acrescentou, em defesa do símbolo catalão: "A Espanha se define como um Estado democrático regido pela lei, no qual a liberdade de expressão é um direito fundamental. A bandeira independentista catalã representa nossas aspirações à liberdade, e deve ser erguida pacificamente sem colocar em risco a integridade de quem a porta".

Laporta esclareceu que a decisão de cancelar a homenagem veio "porque usar o futebol como fonte de conflito não beneficia ninguém", ressaltando que as circunstâncias não são adequadas para a realização da cerimônia prevista à margem da partida de quinta-feira contra o Athletic Bilbao.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"



O clube revelou que informou oficialmente a Real Federação Espanhola de Futebol sobre a decisão, indicando que a federação "compreende plenamente a questão". Laporta encerrou sua declaração com uma mensagem clara: "O futebol deve ser um meio de união, não de acender conflitos".

Quanto ao evento alternativo, Laporta esclareceu que a celebração da bandeira independentista não é organizada diretamente pelo clube, mas sim por associações civis catalãs que são "Òmnium, ANC e Penyes", reforçando a dimensão popular da causa.

O Barcelona exigiu a abertura de uma investigação imediata e a punição dos responsáveis pela agressão assim que a veracidade dos fatos for confirmada, com um único objetivo: "Que os torcedores do Barcelona e os catalães possam portar a bandeira Estelada sem colocar em risco sua integridade física".