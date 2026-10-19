A Corte Arbitral do Esporte divulgou um comunicado importante no qual definiu a data para a resolução da crise da final da Copa Africana de Nações 2025 entre Marrocos e Senegal.

A seleção senegalesa conquistou o título africano em cima de Marrocos, após vencer por 1 a 0 na partida final, depois da prorrogação.

No entanto, a Confederação Africana de Futebol emitiu em seguida uma decisão para retirar o título continental do Senegal e concedê-lo a Marrocos, isso após os episódios de abandono de campo dos jogadores do Senegal durante a partida, em protesto contra a marcação de um pênalti a favor de Marrocos antes do fim do segundo tempo.

A audiência foi realizada na sede da Corte CAS em Lausanne, na quinta-feira, 8 de outubro, a portas fechadas.

A corte afirmou, em comunicado, por meio de seu site oficial, que a decisão deve ser proferida no final do próximo mês de novembro.

O comunicado prosseguiu: "O tribunal arbitral iniciou suas deliberações e as mantém atualmente. Os árbitros da Corte Arbitral do Esporte decidiram emitir uma decisão completa que inclua os motivos e os fundamentos jurídicos".

E destacou: "Esse processo exigirá várias semanas, e é esperado que a decisão da corte seja proferida no final do próximo mês".