A tristeza tomou conta do meio futebolístico argentino após as notícias sobre a morte de Jorge Messi, pai do craque argentino Lionel Messi, aos 68 anos, após enfrentar uma doença, na cidade de Rosário.

Reportagens da imprensa argentina, com destaque para o site "Infobae" e o jornal "Olé", divulgaram mais cedo neste sábado a chocante notícia do falecimento do pai do capitão da Argentina.

Os clubes argentinos Newell's Old Boys e Rosario Central, além da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), manifestaram suas condolências pela morte de Jorge Messi, enviando mensagens de apoio e solidariedade ao capitão da seleção argentina e à sua família neste momento difícil.

Conmebol presta solidariedade a Messi e à sua família

A Conmebol publicou uma mensagem em sua conta oficial, na qual afirmou: "A Conmebol lamenta profundamente o falecimento de Jorge Messi, pai do jogador de futebol argentino Lionel Messi".

A confederação continental acrescentou: "Acompanhamos Lionel, sua família, seus amigos e entes queridos com respeito e carinho neste momento profundo de dor. Que Deus o tenha".

Newell's Old Boys relembra um dos maiores apoiadores de Messi

Por sua vez, o Newell's Old Boys prestou condolências pela morte de Jorge Messi, relembrando sua relação especial com o clube, do qual o pai do craque argentino era torcedor, bem como o grande papel que ele desempenhou na trajetória de seu filho desde o início.

O clube afirmou em comunicado: "O Newell's Old Boys se despede com profunda tristeza e pesar de Jorge Messi, que faleceu aos 68 anos na cidade de Rosário".

O clube destacou que Jorge era "um conhecido torcedor do Newell's, empresário e pai do capitão da seleção argentina, Lionel Andrés Messi".

"Foi o pilar que sustentou sua trajetória"

O Newell's elogiou o papel que Jorge desempenhou ao lado de sua esposa Celia Cuccittini na trajetória de seu filho, considerando que ele foi uma das pessoas mais importantes que estiveram por trás de Messi desde seus primeiros passos até sua chegada ao topo do futebol mundial.

O clube afirmou: "Jorge foi o pilar e a pessoa que apoiou, com visão, rigor e carinho, a trajetória de Lionel, ao lado de sua esposa Celia Cuccittini".

E acrescentou: "Sua presença constante e sua liderança nos bastidores foram elementos fundamentais no apoio a cada passo de Lionel, desde seus inícios em Malvinas até alcançar o topo da glória no futebol mundial".

O Newell's dirigiu uma mensagem emocionante a Jorge, dizendo: "Obrigado por ter ensinado a ele o amor por essas cores", numa referência à ligação da família Messi com o clube argentino.

O clube encerrou seu comunicado enviando uma mensagem de solidariedade a Celia, Lionel e seus irmãos Rodrigo, Matías e María Sol, bem como a todos os familiares e pessoas próximas, antes de se despedir de Jorge Messi com palavras emocionantes: "Adeus para sempre, leproso".

As mensagens de condolências também se sucederam de diversos clubes e entidades esportivas, com o Rosario Central expressando sua profunda tristeza pela partida de Jorge Messi, dirigindo sentimentos de respeito e solidariedade a Lionel Messi, à sua família e a todos os próximos a ele neste momento doloroso, desejando ao falecido descanso e paz.

A conta oficial em inglês do Campeonato Francês também prestou condolências ao pai de Messi, expressando sua solidariedade a Messi, à sua família e aos seus entes queridos, e oferecendo suas sinceras condolências após a morte do pai do craque argentino aos 68 anos.

O pai de Messi: parceiro na jornada de construção de uma lenda

A importância de Jorge Messi na vida de seu filho vai muito além de ser seu pai, pois ele foi um dos maiores apoiadores de sua carreira no futebol e assumiu por longos períodos a responsabilidade de gerir seus negócios e representá-lo em diversas negociações importantes ao longo de sua carreira profissional.

Jorge esteve presente ao lado de Messi desde seus primeiros anos, antes que o talento do garoto vindo de Rosário se transformasse em uma das maiores trajetórias da história do futebol, chegando à conquista do título da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina.

Jorge havia falado em diversas ocasiões sobre o talento de seu filho, expressando sua admiração pela capacidade extraordinária dele de lidar com a bola, e afirmando que não esperava, no início, que Lionel chegasse a esse nível mundial.

Vale lembrar que, até o momento, a família Messi não emitiu nenhum comunicado oficial para confirmar a notícia do falecimento.